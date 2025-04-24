Валюты / BWB
BWB: Bridgewater Bancshares Inc
16.39 USD 0.34 (2.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BWB за сегодня изменился на -2.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.32, а максимальная — 16.73.
Следите за динамикой Bridgewater Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BWB
- Bridgewater (BWB) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Bridgewater (BWB) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Bridgewater Bancshares announces executive leadership transitions
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Recent Price Trend in Bridgewater (BWB) is Your Friend, Here's Why
- Ray Dalio sells remaining stake in Bridgewater, letter says
- Ray Dalio sells final stake in Bridgewater, exits board - WSJ
- Bridgewater Bancshares: A Rare Double-Downgrade After A Great Run Higher (NASDAQ:BWB)
- Bridgewater Bancshares, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BWB)
- Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bridgewater Bancshares Q2 2025 slides: NIM expansion drives earnings growth
- Bridgewater (BWB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bridgewater Bancshares earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Analysts Estimate S&T Bancorp (STBA) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Bridgewater (BWB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Bridgewater Bancshares price target raised to $19 at Piper Sandler
- Bridgewater Bancshares, Inc. Completes Private Placement of $80.0 Million of 7.625% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes
- Bridgewater Bank’s Joe Chybowski Named a 2025 Notable Banking Leader by Twin Cities Business
- Bridgewater Bank and Federal Home Loan Bank of Des Moines Award $800,000 to Minnesota Nonprofits Through Matching Grant Program
- VersaBank: Risk Adverse Bank But Slowing Book Value Growth Expected (NASDAQ:VBNK)
- Bridgewater three co-CIOs warn ’exceptional risks’ to US assets
Дневной диапазон
16.32 16.73
Годовой диапазон
11.98 17.66
- Предыдущее закрытие
- 16.73
- Open
- 16.73
- Bid
- 16.39
- Ask
- 16.69
- Low
- 16.32
- High
- 16.73
- Объем
- 166
- Дневное изменение
- -2.03%
- Месячное изменение
- 0.99%
- 6-месячное изменение
- 18.77%
- Годовое изменение
- 14.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.