통화 / BWB
BWB: Bridgewater Bancshares Inc
17.35 USD 0.31 (1.76%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BWB 환율이 오늘 -1.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.22이고 고가는 18.01이었습니다.
Bridgewater Bancshares Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
17.22 18.01
년간 변동
11.98 18.01
- 이전 종가
- 17.66
- 시가
- 17.75
- Bid
- 17.35
- Ask
- 17.65
- 저가
- 17.22
- 고가
- 18.01
- 볼륨
- 560
- 일일 변동
- -1.76%
- 월 변동
- 6.90%
- 6개월 변동
- 25.72%
- 년간 변동율
- 21.67%
20 9월, 토요일