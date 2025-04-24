Währungen / BWB
BWB: Bridgewater Bancshares Inc
17.66 USD 1.00 (6.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BWB hat sich für heute um 6.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.85 bis zu einem Hoch von 17.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bridgewater Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BWB News
- Bridgewater (BWB) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Bridgewater Bancshares announces executive leadership transitions
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Recent Price Trend in Bridgewater (BWB) is Your Friend, Here's Why
- Ray Dalio sells remaining stake in Bridgewater, letter says
- Ray Dalio sells final stake in Bridgewater, exits board - WSJ
- Bridgewater Bancshares: A Rare Double-Downgrade After A Great Run Higher (NASDAQ:BWB)
- Bridgewater Bancshares, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BWB)
- Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bridgewater Bancshares Q2 2025 slides: NIM expansion drives earnings growth
- Bridgewater (BWB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bridgewater Bancshares earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Analysts Estimate S&T Bancorp (STBA) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Bridgewater (BWB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Bridgewater Bancshares price target raised to $19 at Piper Sandler
- Bridgewater Bancshares, Inc. Completes Private Placement of $80.0 Million of 7.625% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes
- Bridgewater Bank’s Joe Chybowski Named a 2025 Notable Banking Leader by Twin Cities Business
- Bridgewater Bank and Federal Home Loan Bank of Des Moines Award $800,000 to Minnesota Nonprofits Through Matching Grant Program
- VersaBank: Risk Adverse Bank But Slowing Book Value Growth Expected (NASDAQ:VBNK)
- Bridgewater three co-CIOs warn ’exceptional risks’ to US assets
Tagesspanne
16.85 17.72
Jahresspanne
11.98 18.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.66
- Eröffnung
- 16.85
- Bid
- 17.66
- Ask
- 17.96
- Tief
- 16.85
- Hoch
- 17.72
- Volumen
- 268
- Tagesänderung
- 6.00%
- Monatsänderung
- 8.81%
- 6-Monatsänderung
- 27.97%
- Jahresänderung
- 23.84%
