Divisas / AVO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AVO: Mission Produce Inc
12.79 USD 0.10 (0.78%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AVO de hoy ha cambiado un -0.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.75, mientras que el máximo ha alcanzado 13.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mission Produce Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVO News
- Wall Street Analysts Think Mission Produce (AVO) Could Surge 34.86%: Read This Before Placing a Bet
- Mission Produce vs. Dole: Who Leads the Race for Market Leadership?
- Is Mission Produce's International Farming Finally Bearing Fruit?
- AVO Q3 Earnings Beat, International Farming Unit Sales Up 79% Y/Y
- Mission Produce: Despite A Great Showing, Shares Aren't Cheap Enough For An Upgrade (AVO)
- Mission Produce Q3 2025 slides: Volume growth drives record revenue despite price pressures
- Mission Produce earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Mission Produce AVO Q3 2025 Earnings Transcript
- Earnings call transcript: Mission Produce Q3 2025 reports record revenue
- Mission Produce Q3 Revenue Up 10 Percent
- Mission Produce Stock Climbs On Better-Than-Expected Q3 - Mission Produce (NASDAQ:AVO)
- Casey’s General, MamaMancini’s, and more set to report earnings Monday
- Is Mission Produce Ready to Deliver on Global Sourcing Hopes?
- Mission Produce's Momentum Fades in August: Buy Now or Stay Cautious?
- Calavo Growers: What To Make Of The $32 Per Share Takeover Offer (NASDAQ:CVGW)
- Can AVO's Supply Chain Integration Drive Stability in Uncertain Times?
- Mission Produce's Margin Squeeze: Glitch or Structural Weakness?
- Mission Produce vs. Limoneira: Who Holds the Reins in Fresh Produce?
- Cibus (CBUS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Local Bounti Corporation (LOCL) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Reeds (REED) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Are Supply Chain Wins Enough to Fuel AVO's Next Growth Phase?
- Mission Produce announces leadership transition as president of Central and South America retires
- Mission Produce president of Central and South America to retire
Rango diario
12.75 13.12
Rango anual
9.60 15.25
- Cierres anteriores
- 12.89
- Open
- 12.89
- Bid
- 12.79
- Ask
- 13.09
- Low
- 12.75
- High
- 13.12
- Volumen
- 1.024 K
- Cambio diario
- -0.78%
- Cambio mensual
- 2.57%
- Cambio a 6 meses
- 22.74%
- Cambio anual
- -0.23%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B