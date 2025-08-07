КотировкиРазделы
AVO: Mission Produce Inc

12.89 USD 0.04 (0.31%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AVO за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.58, а максимальная — 12.95.

Следите за динамикой Mission Produce Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
12.58 12.95
Годовой диапазон
9.60 15.25
Предыдущее закрытие
12.85
Open
12.83
Bid
12.89
Ask
13.19
Low
12.58
High
12.95
Объем
1.068 K
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
3.37%
6-месячное изменение
23.70%
Годовое изменение
0.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.