Währungen / AVO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AVO: Mission Produce Inc
12.56 USD 0.17 (1.34%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVO hat sich für heute um -1.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.53 bis zu einem Hoch von 12.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mission Produce Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVO News
- AVO Bets on Direct-to-Retail in Europe: Too Soon or Just Right?
- Wall Street Analysts Think Mission Produce (AVO) Could Surge 34.86%: Read This Before Placing a Bet
- Mission Produce vs. Dole: Who Leads the Race for Market Leadership?
- Is Mission Produce's International Farming Finally Bearing Fruit?
- AVO Q3 Earnings Beat, International Farming Unit Sales Up 79% Y/Y
- Mission Produce: Despite A Great Showing, Shares Aren't Cheap Enough For An Upgrade (AVO)
- Mission Produce Q3 2025 slides: Volume growth drives record revenue despite price pressures
- Mission Produce: EPS übertrifft Schätzungen um 0,11 $ - Umsatz besser als erwartet
- Mission Produce earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Mission Produce AVO Q3 2025 Earnings Transcript
- Earnings call transcript: Mission Produce Q3 2025 reports record revenue
- Mission Produce Q3 Revenue Up 10 Percent
- Mission Produce Stock Climbs On Better-Than-Expected Q3 - Mission Produce (NASDAQ:AVO)
- Casey’s General, MamaMancini’s, and more set to report earnings Monday
- Is Mission Produce Ready to Deliver on Global Sourcing Hopes?
- Mission Produce's Momentum Fades in August: Buy Now or Stay Cautious?
- Calavo Growers: What To Make Of The $32 Per Share Takeover Offer (NASDAQ:CVGW)
- Can AVO's Supply Chain Integration Drive Stability in Uncertain Times?
- Mission Produce's Margin Squeeze: Glitch or Structural Weakness?
- Mission Produce vs. Limoneira: Who Holds the Reins in Fresh Produce?
- Cibus (CBUS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Local Bounti Corporation (LOCL) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Reeds (REED) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Are Supply Chain Wins Enough to Fuel AVO's Next Growth Phase?
Tagesspanne
12.53 12.75
Jahresspanne
9.60 15.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.73
- Eröffnung
- 12.70
- Bid
- 12.56
- Ask
- 12.86
- Tief
- 12.53
- Hoch
- 12.75
- Volumen
- 61
- Tagesänderung
- -1.34%
- Monatsänderung
- 0.72%
- 6-Monatsänderung
- 20.54%
- Jahresänderung
- -2.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K