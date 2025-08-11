KurseKategorien
Währungen / AVO
AVO: Mission Produce Inc

12.56 USD 0.17 (1.34%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AVO hat sich für heute um -1.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.53 bis zu einem Hoch von 12.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mission Produce Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
12.53 12.75
Jahresspanne
9.60 15.25
Vorheriger Schlusskurs
12.73
Eröffnung
12.70
Bid
12.56
Ask
12.86
Tief
12.53
Hoch
12.75
Volumen
61
Tagesänderung
-1.34%
Monatsänderung
0.72%
6-Monatsänderung
20.54%
Jahresänderung
-2.03%
