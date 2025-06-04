CotizacionesSecciones
Divisas / AMZU
AMZU: Direxion Daily AMZN Bull 1.5X Shares

39.18 USD 0.82 (2.05%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AMZU de hoy ha cambiado un -2.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.18, mientras que el máximo ha alcanzado 40.01.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Direxion Daily AMZN Bull 1.5X Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
38.18 40.01
Rango anual
21.28 50.61
Cierres anteriores
40.00
Open
39.84
Bid
39.18
Ask
39.48
Low
38.18
High
40.01
Volumen
2.669 K
Cambio diario
-2.05%
Cambio mensual
6.47%
Cambio a 6 meses
33.90%
Cambio anual
22.74%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B