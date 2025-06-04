Валюты / AMZU
AMZU: Direxion Daily AMZN Bull 1.5X Shares
40.00 USD 0.87 (2.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMZU за сегодня изменился на 2.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.41, а максимальная — 40.62.
Следите за динамикой Direxion Daily AMZN Bull 1.5X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
39.41 40.62
Годовой диапазон
21.28 50.61
- Предыдущее закрытие
- 39.13
- Open
- 39.65
- Bid
- 40.00
- Ask
- 40.30
- Low
- 39.41
- High
- 40.62
- Объем
- 2.871 K
- Дневное изменение
- 2.22%
- Месячное изменение
- 8.70%
- 6-месячное изменение
- 36.71%
- Годовое изменение
- 25.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.