AMZU: Direxion Daily AMZN Bull 1.5X Shares

39.02 USD 0.16 (0.41%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AMZUの今日の為替レートは、-0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり38.21の安値と39.75の高値で取引されました。

Direxion Daily AMZN Bull 1.5X Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
38.21 39.75
1年のレンジ
21.28 50.61
以前の終値
39.18
始値
39.38
買値
39.02
買値
39.32
安値
38.21
高値
39.75
出来高
2.377 K
1日の変化
-0.41%
1ヶ月の変化
6.03%
6ヶ月の変化
33.36%
1年の変化
22.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K