시세섹션
통화 / AMZU
주식로 돌아가기

AMZU: Direxion Daily AMZN Bull 1.5X Shares

39.13 USD 0.11 (0.28%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

AMZU 환율이 오늘 0.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 38.77이고 고가는 39.96이었습니다.

Direxion Daily AMZN Bull 1.5X Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMZU News

일일 변동 비율
38.77 39.96
년간 변동
21.28 50.61
이전 종가
39.02
시가
39.40
Bid
39.13
Ask
39.43
저가
38.77
고가
39.96
볼륨
2.217 K
일일 변동
0.28%
월 변동
6.33%
6개월 변동
33.73%
년간 변동율
22.59%
20 9월, 토요일