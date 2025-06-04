Valute / AMZU
AMZU: Direxion Daily AMZN Bull 1.5X Shares
39.13 USD 0.11 (0.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMZU ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.77 e ad un massimo di 39.96.
Segui le dinamiche di Direxion Daily AMZN Bull 1.5X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
38.77 39.96
Intervallo Annuale
21.28 50.61
- Chiusura Precedente
- 39.02
- Apertura
- 39.40
- Bid
- 39.13
- Ask
- 39.43
- Minimo
- 38.77
- Massimo
- 39.96
- Volume
- 2.217 K
- Variazione giornaliera
- 0.28%
- Variazione Mensile
- 6.33%
- Variazione Semestrale
- 33.73%
- Variazione Annuale
- 22.59%
21 settembre, domenica