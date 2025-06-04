Währungen / AMZU
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AMZU: Direxion Daily AMZN Bull 1.5X Shares
39.13 USD 0.11 (0.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMZU hat sich für heute um 0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.77 bis zu einem Hoch von 39.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Direxion Daily AMZN Bull 1.5X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
38.77 39.96
Jahresspanne
21.28 50.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.02
- Eröffnung
- 39.40
- Bid
- 39.13
- Ask
- 39.43
- Tief
- 38.77
- Hoch
- 39.96
- Volumen
- 2.217 K
- Tagesänderung
- 0.28%
- Monatsänderung
- 6.33%
- 6-Monatsänderung
- 33.73%
- Jahresänderung
- 22.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K