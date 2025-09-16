CotizacionesSecciones
Divisas / GBPZAR
Volver a Divisas

GBPZAR: Great Britan vs South Africa Rand

23.62919 ZAR 0.04850 (0.20%)
Sector: Divisa Básica: Pound Sterling Divisa de beneficio: Rand

El tipo de cambio de GBPZAR de hoy ha cambiado un -0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.59219 ZAR por 1 GBP, mientras que el máximo ha alcanzado 23.76319 ZAR.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Libra esterlina vs rand sudafricano. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Libra esterlina en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GBPZAR News

Rango diario
23.59219 23.76319
Rango anual
22.35627 25.45369
Cierres anteriores
23.6776 9
Open
23.6176 9
Bid
23.6291 9
Ask
23.6294 9
Low
23.5921 9
High
23.7631 9
Volumen
19.530 K
Cambio diario
-0.20%
Cambio mensual
-0.72%
Cambio a 6 meses
-0.12%
Cambio anual
2.28%
18 septiembre, jueves
11:00
GBP
Actas de Reunión del Comité de Política Monetaria y Crediticia del BoE
Act.
Pronós.
Prev.
11:00
GBP
Decisión del Banco de Inglaterra sobre la Tasa de Interés
Act.
4.00%
Pronós.
Prev.
4.25%
11:00
GBP
Votos a Favor del Descenso de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
2
Pronós.
Prev.
9
11:00
GBP
Votos a Favor del Aumento de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
0
Pronós.
Prev.
0
11:00
GBP
Votos a Favor de Mantener Inalterada la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
7
Pronós.
Prev.
0
13:00
ZAR
Decisión sobre la Tasa de Interés del SARB
Act.
Pronós.
Prev.
7.25%