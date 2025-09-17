CotationsSections
Devises / GBPZAR
GBPZAR: Great Britan vs South Africa Rand

23.32219 ZAR 0.16250 (0.69%)
Secteur: Devise Base: Pound Sterling Devise de profit: Rand

Le taux de change de GBPZAR a changé de -0.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 23.28669 ZAR et à un maximum de 23.52769 ZAR pour 1 GBP.

Suivez la dynamique Livre Britannique vs. Rand Sud-Africain. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Livre britannique a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
23.28669 23.52769
Range Annuel
22.35627 25.45369
Clôture Précédente
23.4846 9
Ouverture
23.4656 9
Bid
23.3221 9
Ask
23.3224 9
Plus Bas
23.2866 9
Plus Haut
23.5276 9
Volume
40.271 K
Changement quotidien
-0.69%
Changement Mensuel
-2.01%
Changement à 6 Mois
-1.42%
Changement Annuel
0.95%
20 septembre, samedi