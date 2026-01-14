EA Performance Logger Telegram MT4

¿Está ejecutando varios Asesores Expertos y luchando para realizar un seguimiento de exactamente cuál está funcionando y cuál está arrastrando su cuenta hacia abajo? ¿Se encuentra constantemente iniciando sesión en MetaTrader sólo para comprobar su P&L diario o semanal? ¿O está buscando una manera fácil de proporcionar pruebas de su EA o el rendimiento de las operaciones manuales a los clientes y los inversores potenciales?

Presentamos elPerformance Logger de AlgoQuant Labs para MetaTrader 5. Esto no es sólo un simple bot de notificación, es un motor de análisis integral diseñado para los traders algorítmicos serios".

(La propuesta de valor) " He aquí exactamente por qué esta herramienta es esencial para su mesa de operaciones:

En primer lugar, ofrece tranquilidad automatizada. Genera y envía automáticamente informes de rendimiento de nivel profesional directamente a tus canales de Telegram o Discord. Ya se trate de un resumen semanal, mensual o anual, recibirá los datos que necesita en su teléfono, sin necesidad de abrir su terminal.

La mayoría de las herramientas sólo muestran el saldo total. Esta utilidad desglosa su rendimientopor Asesor Experto. Identifica inteligentemente las operaciones -incluso las cerradas por Stop Loss o Take Profit- y las agrupa por estrategia. Sabrá exactamente cuál es su EA estrella, con qué pares de divisas ha operado y cuál necesita optimización.

En tercer lugar, realiza un seguimiento de las Métricas de Riesgo Avanzadas. Vamos más allá del simple Beneficio y Pérdida. Los informes incluyen datos de riesgo críticos comola Reducción Máxima, elFactor de Beneficio,las Tasas de Ganancias e inclusolas Rachas de Ganancias o Pérdidas. Se trata de datos esenciales para los operadores que necesitan mantenerse dentro de límites estrictos.

Por último, es totalmente personalizable. ¿Necesita auditar un intervalo de fechas específico? Utilice la función Período personalizado. ¿Desea ocultar métricas específicas o mostrar registros de operaciones detallados? Usted tiene el control total sobre lo que se informa".

"Deje de adivinar y empiece a gestionar. Convierta su terminal MetaTrader en un centro de operaciones profesional con P&L Tracker".

Lista concisa de características (Para la descripción del producto)

🚀 Análisis automatizado de carteras para MT5

  • 📊 Informes Multi-Plataforma: Envía hermosos informes formateados aTelegram y Discord automáticamente (Semanal, Mensual, Anual).
  • 🤖 Desglose por EA: Separa el rendimiento por Estrategia/Nombre de EA. Mira exactamente cuánto contribuyó cada bot a tu cuenta de resultados.
  • 📉 Datos de Riesgo Avanzados: Rastrea la Reducción Máxima ($/%), el Factor de Ganancia, el Promedio de Ganancias/Pérdidas Consecutivas y las Ganancias y Pérdidas Brutas.
  • 🔍 Asignación inteligente de operaciones: Asigna de forma inteligente los comentarios [ sl] y [ tp] al EA original, garantizando que sus estadísticas sean siempre precisas.
  • Hz Custom Period Checks: Ejecuta informes para fechas personalizadas específicas bajo demanda-perfecto para análisis de back-testing o auditorías específicas.
  • 💱Seguimiento de Símbolos: Enumera exactamente qué pares de divisas fueron operados por cada EA durante el periodo.
  • ✅ Prop Firm Ready: Monitoriza tus métricas de drawdown y consistencia en tiempo real sin tener que mirar los gráficos.


Aquí hay una guía completa de "Cómo Usar" para elRegistrador de Rendimiento .

Guía del usuario del registrador de resultados

Esta utilidad rastrea automáticamente el rendimiento de tus operaciones y envía informes detallados a Telegram y Discord. Siga los siguientes pasos para establecer las conexiones necesarias y configurar el Asesor Experto (EA).

Paso 1: Configurar Telegram

Para recibir informes en tu teléfono a través de Telegram, necesitas crear un "Bot" y obtener tu ID de Chat.

1. Consigue tu Bot Token

  1. Abre Telegram y busca@BotFather.
  2. Inicia un chat y envía el comando: /newbot
  3. Sigue las instrucciones:
    • Nombre: Elige un nombre para mostrar (por ejemplo, "My Trading Reporter").
    • Nombre de usuario: Elija un nombre de usuario único que termine en bot ( por ejemplo, MyTradingStats_bot ).
  4. BotFather le enviará un mensaje con suHTTP API Token.
    • Ejemplo: 123456789: ABCdefGhIJKlmNoPQRstuVWxyz
    • Copia este token. Lo pegarás en el campo de entrada TelegramBotToken del EA.

2. Obtén tu ID de Chat

  1. Crea un Grupo ( opcional pero recomendado) en Telegram y añade tu nuevo bot a él como miembro. Alternativamente, puedes simplemente enviar un mensaje al bot directamente en un chat privado.
  2. Envía un mensaje de prueba (por ejemplo, "Hola") al bot o al grupo.
  3. Abre tu navegador web y visita la siguiente URL (sustituye <YOUR_BOT_TOKEN> por el token que obtuviste en el paso 1):
  4. Busca el texto " chat":{"id": en la respuesta. El número que le sigue es su ID de chat.
    • Ejemplo: -100123456789 (los ID de grupo suelen empezar por un signo negativo).
    • Copia este ID y pégalo en el campo de entrada TelegramChatID en el EA.

Paso 2: Configurar Discord

Para recibir informes en un canal de Discord

  1. Abre Discord y ve al servidor donde quieres recibir los informes.
  2. Haga clic con el botón derecho en el canal de texto y seleccioneEditar canal ( icono de engranaje).
  3. Vaya aIntegraciones -> Webhooks.
  4. Haga clic enNuevo Webhook.
  5. Nombre el webhook (por ejemplo, "Trading Bot") y asegúrese de que está seleccionado el canal correcto.
  6. Haga clic enCopiar URL de Webhook.

Paso 3: Permitir solicitudes Web en MetaTrader 5

Para que el EA pueda enviar mensajes a Internet, debe permitir que se comunique con los servidores de Telegram y Discord.

  1. Abra MetaTrader 5.
  2. Vaya aHerramientas -> Opciones ( o presione Ctrl+O ).
  3. Haga clic en la pestaña Asesores Expertos.
  4. Marque la casilla:Permitir WebRequest para la URL de la lista.
  5. Haga doble clic en "Añadir nueva URL" y añadir las siguientes URL exactamente como está escrito:
  6. Haga clic enOK.

Paso 4: Configuración de las entradas del EA

Adjunte el EA aun gráfico cualquiera ( por ejemplo, EURUSD H1). Analizará todo el historial de la cuenta, por lo que sólo necesita una instancia en ejecución.

Configuración de Telegramas

  • SendToTelegram: Establecer en true para habilitar.
  • TelegramBotToken: Pega el token del Paso 1.
  • TelegramChatID: Pega el ID del Paso 1.
  • EnableWeeklyReports: true envía un resumen cada lunes.
  • EnableMonthlyReports: true envía un resumen el día 1 de cada mes.
  • EnableYearlyReports: true envía un resumen el 1 de enero.
  • EnableHistoryReportOnInit: Si es true , envía un informe detodo el historial de su cuenta inmediatamente cuando carga el EA.

Configuración de Discord

  • DiscordWebhookURL: Pegue la URL del paso 2.
  • SendToDiscord: Establecer en true para habilitar.
  • SendDetailedToDiscord: Si es true , envía una lista de cada operación cerrada (tenga cuidado, puede ser larga).

Configuración de Operaciones

  • EAName: un nombre a su informe (por ejemplo, "Cuenta de Prop Firm 1"). Aparecerá en la cabecera del informe.
  • NúmeroMágico:
    • Póngalo a 0 para seguirtodas las operaciones de la cuenta.
    • Establezca un número específico (por ejemplo, 12345 ) para informar sólo de las operaciones de un EA específico.
  • IncludeSwapAndCommission: true ( Recomendado) para calcular con precisión las ganancias y pérdidas netas.
  • DetailedReport: true imprime registros detallados en la pestaña "Expertos" del terminal.

Informe Periódico Personalizado

Utilice esta opción para generar un informe único para un intervalo de fechas específico (por ejemplo, para el análisis de backtesting).

  • EnableCustomPeriodReport: Establecer en true .
  • CustomPeriodStart: Seleccione la fecha de inicio.
  • CustomPeriodEnd: Seleccione la fecha de finalización.
  • Nota: El informe se genera inmediatamente al hacer clic en Aceptar.

Visibilidad del Informe (Toggles)

Puede personalizar exactamente qué datos aparecen en el mensaje para mantenerlo limpio.

  • MostrarEAPnL / MostrarEATrades / etc.: Alternar métricas específicas para la sección de desglose "Por EA".
  • ShowTotalTrades / ShowTotalNetPnL / etc.: Alternar métricas específicas para la sección de resumen "Cuenta Total".

Solución de problemas

  • Error 4011 (Envío fallido): Probablemente olvidó el Paso 3 (Permitir WebRequest).
  • Error 400/404 (Discord): Compruebe que ha copiado correctamente la URL completa del Webhook.
  • Sin mensajes: Comprueba en la pestaña "Expertos" del Terminal (en la parte inferior) si hay registros de errores. Asegúrate de que tu Bot Token y Chat ID son correctos.

Productos recomendados
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Robot revendedor para marco de tiempo M5. Opera en el par de divisas GBPUSD. Este robot ha sido especialmente desarrollado por una empresa de comerciantes profesionales para operar con la libra esterlina. El robot abre aproximadamente de 5 a 15 operaciones por día. Lo mejor es operar con corredores que tengan un margen bajo en GBPUSD de hasta 10 pips. El depósito mínimo recomendado para comenzar es de $500 o más. ventajas: no usa martingala. no una red. cada operación tiene un stop loss. bot p
Evergreen Pivot EA
Frank Paetsch
Utilidades
Evergreen Pivot Trader EA El Evergreen Pivot Trader EA es un sistema de trading limpio, inteligente y altamente adaptable construido en torno a los clásicos niveles de pivote diarios, mejorado con una moderna lógica de acción de precios. Captura tanto: Operaciones de reversión (falsificaciones en niveles S/R) Operaciones de continuación de tendencia (configuraciones de ruptura y reevaluación) Esto lo hace extremadamente flexible y adecuado para una amplia gama de condiciones de mercado. Cómo
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Utilidades
Virtual Collider Manual es un asistente de trading con un panel incorporado para el trading manual. Se mueve automáticamente una posición abierta por un comerciante en el beneficio utilizando innovador algoritmo de rejilla de adaptación de promedio y piramidal adaptable El know-how del algoritmo de rejilla de promediación y piramidación del robot de trading Virtual Collider Manual se basa en la adaptación totalmente automática de todas las características de la rejilla de órdenes y pirámide cons
Green Mower 9
Yaakov Markos
Utilidades
Por :ForextraderEanow Cortacésped Verde 10.0 Este EA es Famoso Grid Estrategia que la rejilla abierta de los oficios con el mismo tamaño (no martingala) y obtener beneficios, incluso cuando el precio de Forex se mueve en la dirección equivocada. Su objetivo es Mower más de tendencia y no tendencia del mercado (automático) aprovechando todas las subidas y bajadas . La nueva subida será aún mejor antes de que la recuperación tenga lugar . Las operaciones perdedoras sólo con los pares más agresiv
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Three 3TP Easy Trade Pad Expert para MT4 - Descargar El 3TP Easy Trade Pad Expert es una herramienta avanzada diseñada para la gestión del capital, el control del riesgo y la agilización de las operaciones dentro de la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Con su interfaz funcional y especializada, este asesor experto permite a los operadores establecer y gestionar sin esfuerzo los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP). Además de simplificar la ejecución de operaciones, la herramienta ofrece fun
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilidades
Asesor Experto para MT4 Utilidad útil que debe tener para todos los comerciantes. Con 1 clic en el botón, usted es capaz de cerrar todas sus posiciones abiertas. Viene con una advertencia emergente de notificación cuando se hace clic para cerrar todas sus operaciones, para evitar un accidente pulse el botón. Sólo tienes que pulsar "Sí" para confirmar o "No" para cancelar. El experto cerrará todas tus posiciones abiertas sin importar que pares tengas abiertos o direcciones. Sólo tiene que adjunta
Micron
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Le presentamos un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operar con los principales pares de divisas. El bot utiliza un conjunto de sus propios algoritmos de negociación y tiene protección contra caídas. ¡Atención! ¡El bot sólo funciona correctamente cuando el spread es inferior a 6 pips! ¡Le pido que tenga en cuenta este hecho, y si usted no tiene las condiciones adecuadas para el comercio, este bot no funcionará para usted! El robot controla el volumen de las posiciones de negoc
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 4 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 4 (MT4) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones mediante un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote . Principales Ventajas Panel de operaciones fácil de usar: Panel personalizable
EA Bravissimo EURUSD h1
Sergey Demin
Asesores Expertos
Divisa EURUSD . Marco de tiempo H1 El depósito mínimo es de 200 $ al operar 1% por operación. Asesor clásico de tendencias.  El Asesor Experto se basa en indicadores clásicos, probados con el tiempo . Además, algunas estrategias utilizan Price Action . Cada operación está protegida por un stop loss  Sin martingala, sin rejilla, sin estrategias de alto riesgo. Todas las estrategias utilizadas aquí son de seguimiento de tendencia y de inversión. Se recomienda el cumplimiento de MM = 4% para
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
QuantumGuard Pro Safe Trading with Risk Panel
Nan Wang
Utilidades
QuantumGuard Pro - Sistema Inteligente de Gestión de Riesgo Cuántico Características principales Cinco grupos independientes de gestión de fondos para una diversificación inteligente del riesgo Triple mecanismo de protección: objetivo de beneficios + protección contra caídas + control global del riesgo Panel de negociación profesional para la ejecución de operaciones en un solo lugar Control y protección del riesgo en tiempo real 24/7 Visualización automática de las líneas de precios medios de
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Asesores Expertos
Green Hawk es un experto profesional en scalping. La estrategia se basa en algoritmos inteligentes de scalping que opera en determinados periodos del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como grid o martingala. El trading se realiza en base al retorno del precio en periodos cortos. Todas las operaciones se cierran en cuestión de horas. Voy a aumentar el precio en un futuro próximo. Próximo precio: $ 700 El precio final será de $ 2000. Venta sólo a través del sitio mql5 Más inf
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Trade Reverse Copie4
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilidades
No dude en ponerse en contacto conmigo para cualquier características adicionales :) [VER VERSIÓN MT5 https://www.mql5.com/en/market/product/128846 El Copiador Inverso Local es un Asesor Experto diseñado para sincronizar posiciones entre una cuenta Maestra y una cuenta Esclava con un giro: invierte las operaciones. Cuando se abre una posición de compra en la cuenta Maestra, el EA abre una posición de venta en la cuenta Esclava, y viceversa. Esto permite una forma única de copiar operaciones don
Rocrosoft Gold Magic
Mahesh Ramji Joshi
Asesores Expertos
En el dinámico y a menudo impredecible mundo del mercado de divisas, la búsqueda de una rentabilidad constante puede parecer la persecución de un espejismo. Sin embargo, la introducción del "Rocrosoft Gold Magic EA" ha cambiado el panorama, ofreciendo a los operadores una herramienta de tendencia robusta y fiable diseñada para sobresalir en XAUUSD. Desarrollado por un equipo de banqueros experimentados y operadores profesionales con experiencia comercial de más de 15 años. El Asesor Experto no i
Telegram Trade Manager
Ebunoluwa Abimb Owodunni
Utilidades
Telegram trade manager es un Asesor Experto construido para su bot de telegram. le permite comunicarse con su asesor experto directamente desde su teléfono móvil y gestionar eficazmente sus operaciones con operaciones no en mt4 móvil, mientras que en el móvil. Con Telegram Trade Manager, puedes obtener la captura de pantalla de tu sistema de trading favorito, aceptar señales de trading del grupo y abrir operaciones de trading basadas en la señal publicada Ejecutar y modificar y cerrar operacione
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Utilidades
Monitor de Capital de Reserva de la Bolsa Virtual En un entorno en el que las bolsas ofrecen ratios de apalancamiento cada vez más elevados, es aún más importante que los operadores regulen estrictamente su nivel de capital . Este software está diseñado para ejecutarse en segundo plano en cualquier servidor privado virtual que pueda ejecutar Meta Trader 4/5.Implementa funciones básicas de control de la equidad por delante del corredor - que permite a los usuarios establecer su propia equidad tra
FREE
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Diamond EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Guardian of the Galaxy
Arwan Prabowo
5 (1)
Utilidades
Proteja su cuenta de Margen Call cuando el mercado va en contra de sus operaciones. Administre su riesgo cuando use Martingala, Cuadrícula, Promedio . Ya no son peligrosos, pero manejables Use estas utilidades de EA para acompañar todas sus instalaciones de MT4 Este EA es una utilidad para proteger su capital cuando sus operaciones son desfavorables: Máxima pérdida en dinero, Máxima reducción / pérdida de capital en porcentaje, Su capital mínimo alcanzado Los que se alcanzan primero Es sim
FREE
Ai Prediction MT4
Mochamad Alwy Fauzi
Bibliotecas
Un indicador gratuito para los que compren la versión completa Este indicador está creado por esta Inteligencia Artificial, con la configuración que usted desee. Inteligencia artificial a su servicio Disponga de una inteligencia artificial completa y utilícela en sus códigos Esta inteligencia artificial está entrenada para decirle en cada vela si el mercado se mueve al alza o a la baja. En general, la inteligencia artificial se puede utilizar en todos los mercados, todos los marcos temporales
Los compradores de este producto también adquieren
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal Trade Manager PRO – Sistema Avanzado de Control de Riesgo y Gestión de Operaciones para MT4 Versión gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Descripción General Crystal Trade Manager PRO (CTM) es una herramienta profesional de gestión de riesgo y automatización de operaciones diseñada para MetaTrader 4. Está creada para traders que requieren disciplina, protección sólida del capital y automatización inteligente en su operativa diaria. El sistema controla el riesgo, proteg
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilidades
Unlimited Trade Copier Pro es una herramienta para copiar operaciones de forma remota a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTrader en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor pued
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilidades
OFERTA ILIMITADA - SÓLO POR 2 DÍAS | 50% DE DESCUENTO EL VIERNES NEGRO $640 -> $320 Su asistente inteligente para el mercado de divisas Presentamos una potente herramienta de MetaTrader diseñada para revolucionar su forma de operar. Este asistente inteligente va más allá de los indicadores tradicionales para proporcionar un análisis exhaustivo del mercado, impulsado por la IA - para que pueda operar con claridad y confianza. Qué hace Esta avanzada herramienta supervisa y analiza continuamente
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El panel del Administrador oculto del FFx le ayudará a gestionar fácilmente sus órdenes directamente en el gráfico. A continuación descripción de todas las características: TP, SL y TrailingStop están ocultos Cada orden tiene sus propias líneas en gráfico Arrastrar y soltar cualquier línea para cambiar el TP/SL según su necesidad Opción para mover automáticamente la línea SL en equilibrio cuando se alcanza el TP Nº 1 Opción de elegir el tipo TP/SL (por pips o precio) Opción de elegir el tipo de
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El panel FFx Risk Calculator le ayudará a calcular muy fácilmente el tamaño de sus operaciones, el SL o el riesgo directamente en el gráfico. Todas las características se describen a continuación: Opción de seleccionar que parámetro calcular: Riesgo, Stop Loss o Tamaño del Lote El panel mostrará si el tamaño del lote está permitido según el margen libre actual de la cuenta. Botón para maximizar/minimizar el panel Arrastre y suelte el panel en cualquier lugar del gráfico ¿Cómo utilizarlo? Selecci
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Utilidades
News Trader Pro es un robot único que permite tradear las noticias. Él descarga todas las noticias desde varias páginas Forex que gozan de popularidad. Usted puede seleccionar cualquier noticia y establecer una estrategia de antemano. News Trader Pro empezará a tradear de acuerdo con la estrategia seleccionada automáticamente en cuanto salga la noticia. La publicación de la noticia ofrece la posibilidad de ganar porque los cambios del precio en este momento pueden ser significativos. Con la apar
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El FFx Watcher PRO es un panel de control que muestra en un solo gráfico la dirección actual de hasta 15 indicadores estándar y hasta 9 marcos temporales. Tiene 2 modos diferentes: 1. Modo Observador: Multi Indicadores El usuario puede seleccionar hasta 15 indicadores para su visualización. El usuario puede seleccionar hasta 9 marcos temporales para mostrar 2. Modo Observador: Multi Pares El usuario puede seleccionar cualquier número de pares/símbolos El usuario puede seleccionar hasta 9 period
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Utilidades
Copia transacciones entre terminales MT4. Posibilidades: inicio rápido de la copia carga mínima del procesador copia directa e inversa copia de los niveles Take Profit y Stop Loss copiar diferidos y sus cambios copiar operaciones una a muchas copiar operaciones muchas a una sólo copia local Atención: El producto está diseñado para copiar operaciones sólo dentro de un único ordenador o VPS con acceso al escritorio. El producto no funcionará en el Hosting Virtual integrado del terminal. Le ayudare
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Utilidades
Si desea trazar líneas de soporte y resistencia, consulte: la apertura diaria del mercado, los niveles de pivote clásicos, los niveles de pivote de Fibonacci, las líneas de tendencia, los niveles de Fibonacci, el tiempo restante hasta el cierre de la vela y el diferencial actual. Si busca colocar sus órdenes con el lote exacto que cumpla con el riesgo de stop loss deseado. Si desea hacer todo esto y más con un solo clic, entonces esta es la herramienta perfecta para utilizar. Esta herramienta le
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilidades
Unlimited Binary Options Copier Remote es una poderosa herramienta para copiar operaciones de opciones binarias de forma remota entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de señales, que quieren compartir sus operaciones de opciones binarias con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a un número ilimitado de receptores y un receptor puede obtener operaciones de un número ilimitad
Pairs Trade
Oleg Pechenezhskiy
Utilidades
El indicador Pairs Trade es una utilidad para la negociación semiautomática de pares. Permite combinar los gráficos de dos instrumentos arbitrarios, aunque los horarios de sus sesiones de negociación sean diferentes. Muestra un gráfico de diferenciales en forma de histograma con una media móvil superpuesta. Calcula el swap que se cobrará por la posición sintética (en la divisa de depósito). Es posible establecer un nivel para la apertura automática de una posición sintética en el gráfico de dife
Corporate Report
Pavel Verveyko
5 (1)
Utilidades
El script muestra información sobre los informes corporativos y los dividendos de la acción. Los datos se descargan de investing.com : Fecha del informe Beneficio por acción (BPA) Ingresos Capitalización bursátil Importe de los dividendos Fecha de pago de dividendos Ingresos por dividendos El producto no puede ser probado en el tester (ya que no es posible recibir datos de Internet). Antes del lanzamiento: Añada 2 URL https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFilteredData y
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
Utilidades
Este Stacker EA: Establecer automáticamente Stop loss en una nueva orden Establecer automáticamente Take profit en una nueva orden Apila (o abre hasta 4 órdenes adicionales al mismo tiempo) cuando se coloca una nueva orden, el SL/TP puede ser preestablecido individualmente para cada orden. Proporciona un reemplazo transparente para el estándar de 1 clic en los botones de comercio en MetaTrader 4 (1 clic sigue funcionando y SL / TP se establecerá automáticamente, así como apilamiento). Calcula au
FXFledgling Exit Tool
Joel Protusada
Utilidades
FXFledgling Exit Tool es una completa herramienta de gestión de riesgos que analiza tanto las operaciones abiertas como la dirección del par de operaciones abiertas. Siempre y cuando se sigan estrictamente las sugerencias de entrada y gestión de lotes presentadas aquí, tendrá una alta probabilidad (pero no garantía) de sobrevivir a la operación. Qué hace Se utiliza como herramienta de salida. Ayuda al operador a gestionar cualquier operación manual que haya realizado. Hace lo siguiente Trail St
Crypto Market Pro
Daniil Kurmyshev
5 (1)
Utilidades
Nuevas oportunidades para analizar criptodivisas en el habitual MetaTrader 4. Por ejemplo : Seleccionamos el símbolo de la criptodivisa y adjuntamos cualquier indicador, Asesor Experto o script. Modo de inicio Visualización de la criptomoneda; Recogida de datos. Capacidades Trabajar como con un gráfico de divisas estándar; Actualización automática de los gráficos abiertos; Selección de criptodivisas individuales para la actualización; Selección de plazos individuales para la actualización; Tra
Telegram Notify
Kin Hang Tan
1 (1)
Utilidades
Notify Telegram es una utilidad que conecta tus actividades de trading de MetaTrader4 con tu chat/canal de Telegram. Te ayudará a monitorizar tus acciones en MetaTrader4, como colocar operaciones, modificar el TP/SL de una orden, cerrar operaciones, etc. y enviar un mensaje de notificación a tu chat/canal dedicado de Telegram. No ejecuta ninguna operación en tu cuenta de MetaTrader4. Puede ser útil para monitorizar el rendimiento del EA o proporcionar señales a tu canal/grupo de Telegram suscrit
Easy Strategy Builder
Gheis Mohammadi
5 (3)
Utilidades
El Easy Strategy Builder (ESB) es una solución "Hágalo usted mismo " que le permite crear una amplia gama de estrategias de trading automatizadas sin ninguna línea de código. Este es el método más fácil del mundo para automatizar sus estrategias que se pueden utilizar en STP, ECN y corredores FIFO. No es necesario arrastrar y soltar. Sólo tiene que establecer las condiciones de su estrategia de negociación y cambiar la configuración de los valores deseados y dejar que funcione en su cuenta. ESB
Telegram ChartSnap
Kin Hang Tan
Utilidades
Telegram ChartSnap es una herramienta para conectar tus actividades de MetaTrader 4 a tu chat/grupo/canal de Telegram. Capturará la pantalla de tu gráfico de MetaTrader 4 y lo enviará a tu chat/grupo/canal dedicado de Telegram a través de un bot de Telegram. Todo el proceso se repetirá en base a un ciclo de tiempo predeterminado por el usuario. Es una herramienta conveniente para aquellos que les gusta tener acceso a su sistema / tablero favorito que sólo está disponible en MetaTrader Desktop.
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis
Jianyuan Huang
Utilidades
Análisis de Expansión y Retroceso de Fibonacci Herramientas de retroceso de Fibonacci y línea extendida para la plataforma MT4, ideal para los traders que utilizan el método de trading del punto DiNapoli y el trading de la Sección Dorada. La función principal: 1. Puede dibujar múltiples conjuntos de retrocesos de Fibonacci directamente, y la relación entre los puntos de retorno importantes es clara de un vistazo. 2. Puede dibujar extensiones de Fibonacci 3. El retroceso de Fibonacci y la ex
Risk manager x2
Andrii Malakhov
Utilidades
Un asesor gestor de riesgos con un enorme arsenal de opciones para proteger su depósito. Para los inversores que han decidido transferir capital a la gestión fiduciaria. Cuando el operador no tiene acceso a la configuración - nivelación de los riesgos de negociación. Y también para los comerciantes que se han dado cuenta de la necesidad de supervisión de terceros de su comercio para mejorar los resultados comerciales. Para obtener los máximos resultados - debe estar en un servidor VPS independie
Virtual Grid
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Utilidad para comercio semiautomático. Aplica niveles dinámicos para establecer órdenes stop, stop loss, take profit y trailing stop invisibles para el corredor. Adecuado para trabajar con cualquier corredor, incluidos los corredores de EE. UU. Con un requisito de FIFO. Versión MT5 del enlace del asesor Las ofertas se pueden abrir usando botones o líneas. Para que el asesor abra una posición a lo largo de la línea: dibuje una línea en el gráfico y cámbiele el nombre. Cuando el precio lo cru
Grid Hero War Pad
Chock Hwee Ng
3.4 (5)
Utilidades
Grid Hero War Pad es una versión GRÁFICA MANUAL TRADER del Grid Hero EA original, diseñado y creado para TRADERS AVANZADOS que tienen experiencia en trazar sus propias entradas al mercado. Está codificado utilizando programación de INTERFAZ GRÁFICA AVANZADA, que combina el poder del trading discrecional con el algoritmo de Grid Hero en forma de consola gráfica con ejecución fácil mediante clic de botón. Le permite ejecutar operaciones manualmente utilizando Órdenes de Mercado y Órdenes Pendiente
MirrorEA
Eugenio Bravetti
Utilidades
La nueva versión de MirrorSoftware 2021 ha sido completamente reescrita y optimizada. Esta versión requiere ser cargada sólo en un gráfico porque puede detectar todas las acciones en cada símbolo y no sólo las acciones del símbolo donde está cargado. Incluso los gráficos y el modo de configuración han sido completamente rediseñados. El MirrorSoftware se compone de dos componentes (todos los componentes son necesarios para funcionar): MirrorController (indicador libre): Este componente debe ser
Open charts
Maksim Slovakov
Utilidades
El script abre gráficos para todos los instrumentos en la ventana "Market Watch" y puede establecer una plantilla para todos los gráficos. También puede eliminar todos los gráficos abiertos en el terminal Mt4. El script tiene los siguientes ajustes: "Timeframe" por defecto M30; (Puede poner el suyo propio: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN). "Retraso" por defecto "0"; (Retraso antes de abrir el siguiente gráfico en milisegundos). "Template" por defecto "True"; (True=aplicar plantilla al gráfi
TFA Trade Manager
TFA Global Pte. Ltd.
Utilidades
(8th Feb 2019 Launch Promo: $97/lifetime just for 1 day! Price goes to $180/lifetime in 24 hours!) El TFA Trade Manager le ayuda a gestionar fácilmente sus operaciones con un sistema inteligente de "barras" verticales. Ahora puede hacer clic y arrastrar fácilmente su entrada, stop loss, take profit, breakeven, beneficio parcial y trailing stop con unos simples clics de ratón. También puede calcular fácilmente el riesgo que desea asignar a cada operación indicando al gestor de operaciones el porc
Quantized Trend
Oleg Pechenezhskiy
Utilidades
Esta utilidad dibuja automáticamente el canal de tendencia en el gráfico de precios. Para el intervalo de tiempo comprendido entre la fecha especificada y la barra actual, el canal dibujado es casi óptimo. Colocando el inicio del canal en un extremo de precio histórico más distante, se obtiene una visualización de una tendencia a más largo plazo. La pendiente del canal no es un valor continuo, sino que toma uno de valores discretos (en formato AxB, donde A es el número de puntos de precio (punto
Signal Analyze Master
Shao Chen
Utilidades
--------------Bienvenido a utilizar [MQL5 Signal Analyze Master]------------------ Función: Dibujar pistas de orden de la señal MQL5 MT4 y MT5 en el gráfico MT4. [Guía de uso] 1.Utilícelo como Expertos. 2.Descargue el registro histórico de la señal MQL5 (señal MT4 o señal MT5). 3.Pegue el archivo de registro histórico debajo de "MQL4/Files/". 4.Cargue [Signal Analyze Master] en el gráfico de símbolos que desea analizar. 5.Pegue el nombre del archivo histórico en el parámetro "FileName". 6.Sel
Forex copier
Alexandr Bryzgalov
4.5 (2)
Utilidades
Ofrecemos un software sencillo y fiable que puede copiar operaciones entre cualquier cuenta MT4. Copiador MetaTrader fácil de usar que ahorra un tiempo valioso. Fiable, por lo que está protegido de problemas técnicos Potente, con un montón de características disponibles ¿Quién puede utilizar este copiador MT4? Forex Copier es una solución para operadores individuales o gestores de cuentas que necesitan ejecutar señales comerciales de fuentes externas o que necesitan gestionar varias cuentas Met
Forex Market View Dashboard and CSM
Opengates Success International
5 (1)
Utilidades
FFXMV Dashboard + CSM es un indicador personalizado combinado con Currency Strength Meter . Está creado para dar a los operadores una visión completa de lo que está sucediendo en el mercado. Utiliza datos en tiempo real para acceder al mercado y mostrar toda la información necesaria para operar con éxito. Antes de adjuntar este indicador a su gráfico de ventana, vaya al panel de Observación del Mercado de su MT4 y OCULTE todos los pares de divisas que no necesite o con los que no opere y deje el
Otros productos de este autor
EA Performance Logger Telegram
Abdulqudus Tomiwa Akande-owoo
Utilidades
¿Está ejecutando varios Asesores Expertos y luchando para realizar un seguimiento de exactamente cuál está funcionando y cuál está arrastrando su cuenta hacia abajo? ¿Se encuentra constantemente iniciando sesión en MetaTrader sólo para comprobar su P&L diario o semanal? ¿O está buscando una manera fácil de proporcionar pruebas de su EA o manual de los resultados comerciales a los clientes y los inversores potenciales? Presentamos el Performance Logger de AlgoQuant Labs para MetaTrader 5. Esto no
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario