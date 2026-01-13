Discusión sobre el artículo "Desarrollamos un asesor experto multidivisas (Parte 25): Conectamos una nueva estrategia (II)"
Hola @Yuriy
Gracias por el gran artículo. ¿Qué sucede cuando su máquina se reinicia inesperadamente? Muy bien se reanudó la optimización, pero estoy recibiendo este error y se detuvo:
GBPUSD,H1: testing of Experts\Article.17328\Stage3.ex5 from 2022.09.01 00:00 to 2023.01.01 00:00 started with inputs:
idTask_=52
fileName_=artículo.17328.db.sqlite
=
passes_=
=
groupName_=SimpleCandles_v.1.00_2023.01.01
advFileName_=VelasSimples-27183.test.db.sqlite
SELECT DISTINCT FIRST_VALUE(p.params) OVER (PARTITION BY p.id_task ORDER BY custom_ontester DESC) AS params FROM passes p WHERE p.id_task IN ( SELECT pt.id_task FROM tasks t JOIN jobs j ON j.id_job = t.id_job JOIN stages s ON s.id_stage = j.id_etapa JOIN trabajos pj ON pj.id_stage = s.id_parent_stage JOIN tasks pt ON pt.i
tester parado porque OnInit devuelve un código distinto de cero 1
conexión cerrada
Cualquier consejo
Hola @filippa.barbosa
Te pido disculpas por el retraso en responder.
Parece que se trata de ese escurridizo bug de nuevo que pensábamos que había sido solucionado. Al probar el código del último artículo, ya nose encontró . Desgraciadamente, lo que no puede ser reproducido no puede ser solucionado.
La razón de este mensaje es muy probablemente que no un único pasaje completo se formó en la segunda etapa.Puede intentar manualmente reiniciar la segunda y tercera etapas. Paraello, abra labase de datos de optimización en el editor y sustituya el estado "Hecho" por "En cola" en la tabla deetapas para losregistros deestas etapas. Después de , ejecuteel Asesor Experto Optimisation.ex5 en el gráfico.
Hola, dave365
Usted necesita reemplazar este archivo a la última versión de la biblioteca MultiTester. Se hará en la próxima parte 28.
Hola, dave365.
Es necesario sustituir este archivo a la última versión de la biblioteca MultiTester. Se hará en la próxima parte 28.
Todos los comentarios a los artículos se traducen automáticamente en cada rama lingüística.
Y también hay un botón "Auto-traducción" si quiere leer en Inglés aquí.
Escribe en ruso en la parte rusa.
Rashid, ¡te apoyo totalmente! ¿Puedes resolver este problema (ver abajo) al mismo tiempo?
Foro sobre trading, sistemas automatizados de trading y prueba de estrategias de trading.
Pregunta a la administración del sitio mql5.com
MrBrooklin, 2025.06.27 07:13 pm
¡Buenos días a todos!
Fui a la sección "Todos los mensajes", y hay una imagen allí:
Pregunta para la administración del sitio (o cualquier otra persona que está en el hilo) - ¿por qué necesito mis mensajes en todos los idiomas del mundo? ¿O en algún lugar tengo que desmarcar/marcar para mantener sólo en ruso? Antes no pasaba.
Saludos, Vladimir.
Gracias, nos ocuparemos de ello.
Ya hemos solucionado este problema, pero parece incompleto.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Artículo publicado Desarrollamos un asesor experto multidivisas (Parte 25): Conectamos una nueva estrategia (II):
Continuemos con la siguiente fase del trabajo iniciado en el artículo anterior. Permítame recordarle que después de dividir todo el código del proyecto en las partes de la biblioteca y el proyecto, decidimos comprobar cómo podíamos cambiar de la estrategia comercial del modelo SimpleVolumes utilizada durante mucho tiempo a alguna otra. ¿Qué tendremos que hacer para conseguirlo? ¿Cómo de fácil será? Fue necesario escribir una clase de nueva estrategia comercial. Pero surgieron más complicaciones cuya aparición no era tan evidente.
Estaban relacionadas precisamente con el deseo de hacer posible que la parte de biblioteca fuera independiente de la parte de diseño. Si hubiéramos decidido incumplir esta novedosa norma, tampoco habrían surgido dificultades. Sin embargo, al final encontramos la forma de mantener el código separado y garantizar la conexión de la nueva estrategia comercial. Esto requirió cambios en los archivos de la parte de biblioteca del proyecto, no muy grandes en tamaño, pero sustanciales en cuanto a su significado.
Al final, pudimos compilar y ejecutar la primera fase de optimización del EA con una nueva estrategia que denominamos SimpleCandles. Los siguientes pasos consistieron en hacer que el transportador de optimización automática funcionara con él. Para la última estrategia desarrollamos el asesor experto auxiliar CreateProject.mq5, que nos permitía generar tareas en la base de datos de optimización para su ejecución en el transportador. En los parámetros del asesor experto podemos especificar en qué instrumentos comerciales (símbolos) y marcos temporales queremos optimizar, cuáles son los nombres de los asesores expertos de las etapas y otra información necesaria. Si la base de datos de optimización no existía antes, se creaba automáticamente.
Autor: Yuriy Bykov