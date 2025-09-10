Errores, fallos, preguntas - página 820

¡¡Sí!! ¡¡Resultado 10027, error 4752!! ¡¡¡Gracias!!!

10027
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
El autotrading está prohibido por el terminal cliente

Lo he marcado desde el principio en las propiedades de EA, ¿qué más le falta?

 
Enhorabuena.
 
una vez más no he encendido MT5 desde hace un par de meses, pero aquí está....

¿entiendo que todavía no se trabaja con arrays dinámicos multidimensionales en mql5? o más bien sólo como double x_arr[][3] ?

Si es así, ¿alguien escribió una clase para trabajar con matrices dinámicas multidimensionales?

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива - Документация по MQL5
 
Sólo necesitaba dos dimensiones, así que usé CArrayObj.
 
https://www.mql5.com/ru/forum/6729/page2#comment_200027
 
MetaDriver:
https://www.mql5.com/ru/forum/6729/page2#comment_200027

Sí, eso es exactamente lo que estoy buscando:

MetaDriver:

Puedo sugerir el siguiente problema.

Array de cualquier dimensionalidad (por claridad, limitémoslo a, digamos, ^16).

La dimensionalidad se establece en el momento de la creación por el número de parámetros, como en el caso de las matrices normales.

XXArray  xx2(5,7),  xx5(12,12,16,16,8);

Para todas las dimensiones deberían funcionar los indexadores ( A[i][j][k][n][m]....).

Puramente para el deporte y el entrenamiento del cerebro. :)

¿Quién ha resuelto este problema?

El caso es que una vez más me gustaría portar a mql5 código C++, pero una vez más tropiezo con el "rastrillo" con arrays dinámicos de mql5

PD: Me gustaría iniciar un tema con la esperanza de que superemos colectivamente este problema...

Al ver la pestaña de terminal/cuaderno de bitácora, pulsó "A" (inglés) XP SP3 Home

Resultado =.


