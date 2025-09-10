Errores, fallos, preguntas - página 617
¿Dónde están las primeras ocho horas del lunes?
+ Si se minimiza el terminal durante la prueba y se maximiza después, obtengo algo como (colapsa la ventana de citas):
Build 567, terminal - Alpari (desde el 565 fueron estos fallos), WinXP SP3 (32bit), cuenta demo en Alpari - rublo.
construir 567
Información constante sobre la falta de memoria. Antes no era así.
Los calendarios desplegables (inicio y fin del periodo de prueba) se cierran 0,5 segundos después de abrirse.
El depósito inicial se restablece constantemente a 10000.
Disco:
Bild 567, terminal Alpari (hubo estos fallos con el 565), WinXP SP3 (32bit), cuenta demo Alpari - rublo.
Además, en el momento en que las líneas se vacían, SymbolInfoTick(Symbol(), tick) devuelve ceros en tick.bid y tick.ask.
En la ventana aparecen + ceros para abrir/cerrar/modificar órdenes y posiciones.
Aparentemente el problema está en la cuenta de rublos de Alpari (o tal vez sea por el cristal), porque abrí terminal desde Broco y entré en el servidor demo de Alpari allí - abrí cuenta demo de rublos - el "disco" se repitió
¡Hola!
Tal vez alguien ha tenido este problema en MQL5. A veces (en un caso de cada cien) el EA no puede eliminar una orden pendiente hasta que yo mismo elimine manualmente todas las órdenes pendientes. En este caso simplemente no se elimina ningún error. ¿O tal vez alguien más los quita? Si alguien está dispuesto a ayudar, si es necesario le enviaré el nombre de usuario y la contraseña y el número de cuenta con "pedidos atrapados". Gracias de antemano.
void OnTick()
{
Solicitud MqlTradeRequest;
MqlTradeResult resultado;
MqlTradeCheckResult checkResult;
//------ borrar el pedido ------
request.action=TRADE_ACTION_REMOVE;
//request.order=OrderGetTicket(0);
request.order=8273050; // especificar explícitamente que no se borre todo
if(OrderCheck(request,checkResult))
{
Alert(request.order);
Alert(request.action);
OrderSend(request,result);
}
si no
{
Alert("Error: ",checkResult.retcode);
}
}
¡Tengo la cabeza hecha un lío! Este simple diseño no funciona. El archivo existe, pero no se puede encontrar o abrir. ¿Por qué?
Gracias. El archivo se encuentra ahora, pero sigue sin abrirse. Error al abrir el archivo: 5004. ¿Qué puede ser?
Lo más probable es que este archivo esté abierto por otro programa y, por tanto, esté bloqueado.
No, es un simple archivo de texto con una línea dentro, no se abre en ningún otro sitio.
Sólo quiero leer una línea del archivo como ejemplo. ¡Pero no funciona!
Lo interesante es que si pongo la banderaFILE_READ, el error es 5004,
y si FILE_READ|FILE_WRITE, el archivo se abre sin errores (pero todavía no se puede leer ninguna línea de él).
No entiendo nada...
Aquí está el código completo: