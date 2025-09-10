Errores, fallos, preguntas - página 464

Otro puñado de problemas/bichos.

1. es muy difícil (no sé desde cuándo) seleccionar o deseleccionar objetos en el gráfico. Apunto con el ratón exactamente al objeto, aparece un tooltip, pero los clics no cambian la selección.

2. Si en las fuentes se produce dos veces el mismo diffein, entonces una advertencia sobre la redefinición, y es normal, pero al mismo tiempo - la atención - la definición se restablece, es decir, por debajo del texto hay un error que el símbolo es indefinido (es incorrecto). Si elimina una de las definiciones, tanto la advertencia como el error desaparecen.

3. ¿La ventana de prueba visual tendrá las mismas barras de herramientas que la ventana principal? Muy incómodo sin una regla.

4. Me he encontrado con un error que ocurre cuando hay una plantilla con un indicador para un EA que se está probando visualmente. Las posiciones se muestran con un desplazamiento en el tiempo. Adjunto una captura de pantalla.


 
Otro deseo. Desde hace tiempo, el optimizador carece de la posibilidad de cambiar entre 2D, 3D y gráfico de líneas durante la optimización. Desde el nacimiento de MT5 estos elementos del menú han sido zadizeyed. ¿Se hará algún día?
 
marketeer:
Estos modos sólo pueden cambiarse una vez que se ha completado el cálculo.

La función de reajuste en 2D y 3D es tan costosa en términos de recursos que no es razonable ejecutarla durante la optimización de los parámetros de la estrategia comercial.

 
Renat:

Que yo recuerde la 4 lo permite. ¿Por qué allí está permitido y aquí no? Y, en principio, el elevado coste de recursos para estas operaciones, desde mi punto de vista, es un error que hay que subsanar, en lugar de tapar con él para "agrisar" una funcionalidad útil. ¿Qué tipo de superrecursos requiere el sombreado de cuadrados? El programa tiene mucha salida de gráficos y no hay problemas de recursos en ninguna parte. Me sorprendes, de verdad.
 

¿Pueden decirme qué puede significar el cambio de tipo de ejecución en medio de la prueba, de instantánea a solicitud?

¿El historial conserva datos sobre el modo de trabajo del concesionario en cada momento? ¿O es un error?

Hay un campo de par de divisas en la configuración del probador de estrategias. Es editable, pero un intento de introducir el instrumento requerido no funciona - no pasa nada por la entrada, y el tabú restablece el instrumento existente. Extra. Intento entrar en EURGBP. Está en el Market Watch, pero no está en la lista de selección del probador por alguna razón. ¿Cuál es el problema?
 
MoneyJinn:

¿Pueden decirme qué puede significar el cambio de tipo de ejecución en medio de la prueba, de instantánea a solicitud?

¿El historial conserva datos sobre el modo de trabajo del concesionario en cada momento? ¿O es un error?

Depende del volumen de operaciones. Pequeño - al instante, más de 10.0 lotes (configuración del servidor) - a petición.
 
marketeer:
Hay un campo de par de divisas en la configuración del probador de estrategias. El campo es editable, pero al intentar introducir el instrumento requerido no funciona - no ocurre nada al introducir, y la tabulación se reinicia y deja el instrumento antiguo. ¿Escribir al servicio de atención al cliente o tal vez ya existe esta tarea?

Te escribo. Obviamente, esto no es una característica.
 
uncleVic:
Escríbelo. Está claro que esto no es una característica.
Ya he hecho una adición ;-). Intentando entrar en el EURGBP. Está en el resumen del mercado, pero no está en las listas de selección de probadores por alguna razón. ¿Cuál es el problema?
 
marketeer:
Ya he hecho una adición ;-). Intentando entrar en el EURGBP. Está en el resumen del mercado, pero por alguna razón no está en las listas de selección de los probadores. ¿Cuál es el problema?
Y escribir sobre ello a la SD. Como "no todo lo que está en la vista general puede ser seleccionado en el probador".
