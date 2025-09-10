Errores, fallos, preguntas - página 1007

¡Buenas tardes a la comunidad!

¿Hay alguna manera de ocultar el valor del indicador en la esquina superior izquierda? En mi multidivisa lo tengo parpadeando en marcha, un poco incómodo.

Gracias.

 
Y tal vez quién sabe) ¿Qué tan fácil es eliminar los valores del indicador antes de un determinado tiempo?
 
zfs:
Y quién sabe) ¿Cómo eliminar los valores de los indicadores antes de un determinado tiempo?

Puede resolverlo algorítmicamente, llenando el búfer con un valor predefinido antes de ese momento, y estableciendo la bandera "no mostrar" a ese valor

Un poco más arriba, esto es sólo en el código

 lEnd=TimeCurrent();
   lStart=(TimeCurrent()/86400)*86400+3600;

Ceros primero, entre lEnd, lStart - cálculo del indicador. Los ceros no deben aparecer. Parece que es fácil.

Gracias.

ns_k:

Puedes resolverlo algorítmicamente, llenando el búfer con un valor predefinido antes de ese momento, y estableciendo la bandera "no mostrar" a ese valor

Un poco más arriba, esto es sólo en el código

Ceros primero, entre lEnd, lStart - cálculo del indicador. Los ceros no deben aparecer. Parece que es fácil.

Gracias.

Algorítmicamente no quiero muchos datos, quiero que sean más cortos, los ceros también son valores. ¿Cómo es posible que no aparezcan los ceros? ¿Y si el valor es 0 en otro lugar?

 
zfs:

Algorítmicamente no quieres demasiados datos, quieres que sean cortos, los ceros también son valores. ¿Cómo es posible que no aparezcan los ceros? Y si el valor será 0 en otro lugar.

Si lo establece :) Si quiere mostrar valores que están fuera del rango de su indicador, simplemente hágalo. En mi ejemplo, 180 es mayor que el valor máximo de 160, por lo que

     PlotIndexSetDouble(i,PLOT_EMPTY_VALUE,180);

habrá un agujero

 
ns_k:

Establezca los valores que están definitivamente fuera del rango de su indicador. En mi ejemplo, 180 es mayor que el valor máximo de 160, por lo que

habrá un agujero

Me interesa que el indicador no se muestre antes de un tiempo, que es otra cosa.
 
zfs:
Me interesa que el indicador no aparezca antes de un tiempo, que es otra cosa.
Es decir, ¿entiendo correctamente que, por ejemplo, antes de las 16:00, el indicador no aparece en la pantalla, y después de las 16:00 aparece completamente?
 

Señores, ¿por qué el estilo STYLE_DOT (cualquier estilo con puntos) dibuja guiones (de unos 2-3 puntos) en lugar de puntos?

Los separadores de puntos también deben parecer puntos, a juzgar por su longitud

(elipses para comparar).

Y un deseo: me gustaría el estilo de puntos con espacios grandes, ~barra.

ns_k:
Es decir, ¿entiendo correctamente que, por ejemplo, antes de las 16:00, no hay ningún indicador en la pantalla, y después de las 16:00 aparece completamente?
Sólo por fecha, para que sea VACÍO_VALOR antes de una fecha determinada)
zfs:
Simplemente por fecha, para que haya un EMPTY_VALUE antes de la fecha definida)
Compara la fecha con la hora actualLocal, no? y bandera.
