Errores, fallos, preguntas - página 1008
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Compara la fecha con la hora actualLocal, no? y bandera.
1. Gracias.
2. Me gustaría que fuera permanente.
¿Hay alguna forma de averiguar el color de la línea de amortiguación de un indicador?
Anteriormente (en MQL4), por ejemplo, la propiedad indicator_color1 se podía utilizar directamente en el código. Ahora el compilador explota. (Lo he comprobado, no funciona como quiero en mql4 también, eh (( ))
Y una pregunta más de una vez - ¿cómo establecer la propiedad indicator_label1 en el código?
¿Hay alguna forma de averiguar el color de la línea de amortiguación del indicador?
Anteriormente (en MQL4), por ejemplo, la propiedad indicator_color1 se podía utilizar directamente en el código. Ahora el compilador lo bloquea.
Yo hago esto. Almaceno los colores en un array. Los puse de esta manera:El color se puede encontrar por el índice del array, ya que cada índice es igual al número del buffer indicador.
...
Y una pregunta más de inmediato: ¿cómo establecer la propiedad indicator_label1 en el código?
Igualmente. Así:
No funciona.
Aquí hay un truco: hay un indicador y hay líneas de esos colores que el usuario ha elegido.
Por lo tanto, es necesario mostrar objetos de los colores que tienen las líneas, para describir lo que significan las líneas visualmente en el gráfico de objetos.
De la misma manera. Tenemos que hacerlo así:
No funciona.
Aquí hay un truco: hay un indicador y hay líneas de esos colores que el usuario ha elegido.
Por lo tanto, es necesario mostrar objetos de los colores que tienen las líneas, para describir lo que significan las líneas visualmente en el gráfico de objetos.
No me di cuenta de lo que había que hacer. Estúpido durante unos cinco minutos y luego se rindió. )) ¿Qué objetos? ¿Y cómo se deben describir los valores de las líneas por objetos?
Ah, se ha ido a la cama, estúpido en absoluto.
¿Existe un análogo de software de la llamada de botón?
ChartRedraw no funciona.