Silent:
Compara la fecha con la hora actualLocal, no? y bandera.
No, sólo repetí el recorte - por alguna razón el compilador no lo capta de inmediato.
 
Bueno, ¿funcionarán alguna vez los cuatros?
 

1. Gracias.

2. Me gustaría que fuera permanente.

 

¿Hay alguna forma de averiguar el color de la línea de amortiguación de un indicador?

Anteriormente (en MQL4), por ejemplo, la propiedad indicator_color1 se podía utilizar directamente en el código. Ahora el compilador explota. (Lo he comprobado, no funciona como quiero en mql4 también, eh (( ))

Y una pregunta más de una vez - ¿cómo establecer la propiedad indicator_label1 en el código?

 
Yo hago esto. Almaceno los colores en un array. Los puse de esta manera:

//--- Установим цвет линий
   for(int s=0; s<SYMBOLS; s++)
      PlotIndexSetInteger(s,PLOT_LINE_COLOR,buttons_color[s]);
El color se puede encontrar por el índice del array, ya que cada índice es igual al número del buffer indicador.
TheXpert:

Y una pregunta más de inmediato: ¿cómo establecer la propiedad indicator_label1 en el código?

Igualmente. Así:

//--- Установим метки для текущего тф
   for(int s=0; s<SYMBOLS; s++)
      PlotIndexSetString(s,PLOT_LABEL,
                         "ATR ("+IntegerToString(s)+", "+symbols_names[s]+")");
 
De la misma manera. Tenemos que hacerlo así:

Hombre, se me olvidó todo :) gracias.
 
No he entendido lo que tengo que hacer. Me quedé mudo durante unos cinco minutos y luego me rendí. )) ¿Qué objetos? ¿Y cómo se describen los valores de las líneas como objetos?
 
No me di cuenta de lo que había que hacer. Estúpido durante unos cinco minutos y luego se rindió. )) ¿Qué objetos? ¿Y cómo se deben describir los valores de las líneas por objetos?

Ah, se ha ido a la cama, estúpido en absoluto.

PlotIndexGetInteger(0, PLOT_LINE_COLOR)
 

¿Existe un análogo de software de la llamada de botón?


ChartRedraw no funciona.

