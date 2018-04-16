¿Por qué está tan de moda Python en el aprendizaje automático? - página 4
Aquí hay una rúbrica de R
Aquí hay una selección de series temporales
Este es un enlace al aprendizaje automático
Aquí está la R de Microsoft.
Aquí hay una selección en ruso
Estas son las preguntas.
Existen varios paquetes sobre wavelets, por ejemplo, wavelets. Cuando los abres, hay enlaces, y normalmente puedes encontrar libros que te dicen cómo aplicar las wavelets al comercio.
Tengo una colección completa, no la encuentro de inmediato, te la enviaré cuando la encuentre.
R es mainstream, si no encuentras algo, pregunta, mis conocimientos de R son muy limitados, pero obviamente más que los tuyos, te ayudaré.
Mis conocimientos se acercan a cero )) Ok, necesito encontrar un paquete para calcular los coeficientes del filtro FIR. Y no con métodos de ventana (se obtienen filtros largos), sino con Equiripple.
En Matlab sólo uso una utilidad de este tipo, sencilla y práctica. Dudo que haya algo así en R. Pero aún así, por favor, búsquelo, lo mencionaré en el artículo ))
Y se puede escribir el código para calcular cualquier filtro con la escritura de los coeficientes en el archivo, que es lo que genera esta utilidad. Sólo queda añadir la parte para escribir los coeficientes. Se ha hecho durante mucho tiempo y no lo citaré aquí porque no es muy rentable.
***
Java (Scala) es el estándar para el aprendizaje automático distribuido (Spark, MXNet, Hadoop).
R y Python sólo tienen módulos de enlace para utilizar estos sistemas, no un soporte completo.
Por eso me pregunté por qué Google eligió Python para su hardware en lugar de Java, para el que hay tanto trabajo en el proyecto Android. Tomemos como ejemplo los dos IDE, uno de los cuales fue creado desde cero: Android Studio.
Por cierto, acabo de entrar en Stackoferflow para hacer una pregunta. Tardé una hora y no pude enviar un mensaje, los párrafos estaban en el lugar equivocado o algo así.
Un recurso terriblemente estúpido, no me gustó para nada.
TensorFlow está en C++ y sólo la API está en Python.
Spark también puede ejecutar código Python.
Nunca me pregunté sobre la cuestión de la rama, pero para mí la respuesta se revela plenamente en el artículo de hubs - Python, Delphi y C++ a través de los ojos de un científico / Habrahabr
También ha sido interesante leer los comentarios sobre el artículo.
Lo he leído, es extraño que se hayan publicado semejantes tonterías en hubrahabr. Supongo que el respetable Rashid decidió burlarse de él ))) En general, me recordó un poco a los argumentos absurdos en este foro sobre el daño de la OOP ))
Unas cuantas declaraciones estúpidas del llamado "científico":
No tiene ninguna garantía de que el archivo de registro se guarde, debido a la caída del sistema operativo. (de mi parte - ¡¡es su programa el que de alguna manera bloquea el SO!!)
------------
La magia del intérprete ayuda al buen Python a ver cuánta memoria requiere mi número, y asignar exactamente la que necesita.
-----------
El código de Windows, al menos, puede entrar en la zona de memoria con el código del sistema operativo y bloquearlo.
----------
Pero el código python intuitivo "ingenuo" casi siempre funciona como se espera. Un código similar en pascal no siempre funciona correctamente. Bueno, el código C ingenuo casi al 100% no compila sin algunos conocimientos especiales.
-----------
Allí han tenido suficientes disgustos como para escribir un artículo :)
Son mártires de la ciencia)) se equivocan de lengua.
Lo he leído, es extraño que se hayan publicado semejantes tonterías en hubra. Tengo entendido que el respetable Rashid decidió burlarse de ello )). En general, me recordó a los argumentos absurdos en este foro sobre el daño de la OOP).
Una tontería de alguien, no estaba bromeando. Simplemente no lo has entendido, al igual que los "críticos" del científico.