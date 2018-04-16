¿Por qué está tan de moda Python en el aprendizaje automático? - página 4

Nuevo comentario
 
SanSanych Fomenko:

Aquí hay una rúbrica de R

Aquí hay una selección de series temporales

Este es un enlace al aprendizaje automático

Aquí está la R de Microsoft.

Aquí hay una selección en ruso

Estas son las preguntas.

Existen varios paquetes sobre wavelets, por ejemplo, wavelets. Cuando los abres, hay enlaces, y normalmente puedes encontrar libros que te dicen cómo aplicar las wavelets al comercio.

Tengo una colección completa, no la encuentro de inmediato, te la enviaré cuando la encuentre.



R es mainstream, si no encuentras algo, pregunta, mis conocimientos de R son muy limitados, pero obviamente más que los tuyos, te ayudaré.

Mis conocimientos se acercan a cero )) Ok, necesito encontrar un paquete para calcular los coeficientes del filtro FIR. Y no con métodos de ventana (se obtienen filtros largos), sino con Equiripple.

En Matlab sólo uso una utilidad de este tipo, sencilla y práctica. Dudo que haya algo así en R. Pero aún así, por favor, búsquelo, lo mencionaré en el artículo ))

1

2

Y se puede escribir el código para calcular cualquier filtro con la escritura de los coeficientes en el archivo, que es lo que genera esta utilidad. Sólo queda añadir la parte para escribir los coeficientes. Se ha hecho durante mucho tiempo y no lo citaré aquí porque no es muy rentable.

function Hd = getFilter
%GETFILTER Returns a discrete-time filter object.

% MATLAB Code
% Generated by MATLAB(R) 9.3 and DSP System Toolbox 9.5.
% Generated on: 12-Apr-2018 22:48:35

Fpass = 0.2;   % Passband Frequency
Fstop = 0.3;   % Stopband Frequency
Apass = 0.01;  % Passband Ripple (dB)
Astop = 60;    % Stopband Attenuation (dB)

h = fdesign.lowpass('fp,fst,ap,ast', Fpass, Fstop, Apass, Astop);

Hd = design(h, 'equiripple', ...
    'MinOrder', 'any', ...
    'StopbandShape', 'flat');
% а из объекта Hd уже можно вытащить коэффициенты и много чего еще

***

 
Roffild:

Java (Scala) es el estándar para el aprendizaje automático distribuido (Spark, MXNet, Hadoop).

R y Python sólo tienen módulos de enlace para utilizar estos sistemas, no un soporte completo.

Por eso me pregunté por qué Google eligió Python para su hardware en lugar de Java, para el que hay tanto trabajo en el proyecto Android. Tomemos como ejemplo los dos IDE, uno de los cuales fue creado desde cero: Android Studio.

 

Por cierto, acabo de entrar en Stackoferflow para hacer una pregunta. Tardé una hora y no pude enviar un mensaje, los párrafos estaban en el lugar equivocado o algo así.

Un recurso terriblemente estúpido, no me gustó para nada.

 

TensorFlow está en C++ y sólo la API está en Python.

Spark también puede ejecutar código Python.

 
Puedes discutir hasta que se te ponga la cara azul. Python es muy común en el mundo académico y se utiliza para los cálculos científicos. De hecho, es la norma para ellos. Es la norma para el ME. Macrosoft tiene su librería NS adaptada a Python en primer lugar. Estos son los hechos. ¿Y por qué es así? Python es un lenguaje sencillo y potente a la vez, con muchas bibliotecas. Por eso se ha hecho popular para los cálculos científicos.
 

Nunca me pregunté sobre la cuestión de la rama, pero para mí la respuesta se revela plenamente en el artículo de hubs - Python, Delphi y C++ a través de los ojos de un científico / Habrahabr

También ha sido interesante leer los comentarios sobre el artículo.

Python, Delphi и C++ глазами учёного
Python, Delphi и C++ глазами учёного
  • 2021.02.18
  • habrahabr.ru
Статья про использование Python в научных вычислениях подтолкнула меня написать эту статью. Это история, случившаяся со мной и с коллегами 6 лет назад. На тот момент я уже достаточно подразобрался с Delphi и Python, но только теперь я ощущаю что достаточно поработал с C/C++, чтобы здраво оценить время на «ремонт» сломанного кода и вообще —...
 
Rashid Umarov:

Nunca me he preguntado sobre la cuestión de la rama, pero para mí la respuesta se revela completamente en el artículo en hubra - Python, Delphi y C++ a través de los ojos de un científico / Habrahabr

También fue interesante leer los comentarios sobre el artículo.

Lo he leído, es extraño que se hayan publicado semejantes tonterías en hubrahabr. Supongo que el respetable Rashid decidió burlarse de él ))) En general, me recordó un poco a los argumentos absurdos en este foro sobre el daño de la OOP ))

Unas cuantas declaraciones estúpidas del llamado "científico":

No tiene ninguna garantía de que el archivo de registro se guarde, debido a la caída del sistema operativo. (de mi parte - ¡¡es su programa el que de alguna manera bloquea el SO!!)
------------
La magia del intérprete ayuda al buen Python a ver cuánta memoria requiere mi número, y asignar exactamente la que necesita.

-----------
El código de Windows, al menos, puede entrar en la zona de memoria con el código del sistema operativo y bloquearlo.
----------
Pero el código python intuitivo "ingenuo" casi siempre funciona como se espera. Un código similar en pascal no siempre funciona correctamente. Bueno, el código C ingenuo casi al 100% no compila sin algunos conocimientos especiales.
-----------

[Eliminado]  
Han tenido muchas quejas allí, así que han escrito un artículo :)
 
Maxim Dmitrievsky:
Allí han tenido suficientes disgustos como para escribir un artículo :)

Son mártires de la ciencia)) se equivocan de lengua.

 
Alexey Volchanskiy:

Lo he leído, es extraño que se hayan publicado semejantes tonterías en hubra. Tengo entendido que el respetable Rashid decidió burlarse de ello )). En general, me recordó a los argumentos absurdos en este foro sobre el daño de la OOP).

Una tontería de alguien, no estaba bromeando. Simplemente no lo has entendido, al igual que los "críticos" del científico.

123456789
Nuevo comentario