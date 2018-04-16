¿Por qué está tan de moda Python en el aprendizaje automático? - página 5
Una tontería de alguien, no estaba bromeando. Simplemente no has penetrado tan bien como los "críticos" del científico.
Me he metido en ella sin problemas. La culpa de que el programa no funcione la tienen las lenguas. Y lee las frases que he citado. Eso es perdonable para un niño de quinto grado, pero no para un supuesto científico.
¿Por qué te sorprende tanto?
La lengua de algunos está mal, y no funciona así...
Mis conocimientos se acercan a cero )) Ok, necesito encontrar un paquete para calcular los coeficientes del filtro FIR. Y no con los métodos de Windows (aparecen filtros largos), sino con Equiripple.
En Matlab, sólo utilizo una utilidad de este tipo, sencilla y cómoda. Dudo que haya algo así en R. Pero aun así, por favor, búscalo, te mencionaré en el artículo ))
Y se puede escribir el código para calcular cualquier filtro con la escritura de los coeficientes a un archivo, que es lo que genera esta utilidad. Sólo queda añadir la parte para escribir los coeficientes. Se ha hecho durante mucho tiempo y no lo citaré aquí porque no es muy rentable.
No, no lo haré, es difícil para mí, ya que nunca me han interesado los filtros.
Si en general, a la hora de buscar filtros es muy posible que haya dificultades, ya que R es un paquete de estadística, y aunque hay paquetes con filtros, pero creo que no a ese nivel, sobre el que razonas.
No, no lo haré, es difícil para mí, ya que nunca me han interesado los filtros.
Sí, busqué y rebusqué hace un año y encontré algo, pero el nivel... Casi todas las jardineras. Puedo hacer las ventanas yo mismo, es fácil. Todavía no necesito estadísticas.
He leído el artículohttps://habrahabr.ru/post/350042/, máquina genial y de nuevo Google ofrece todas las APIs y herramientas de desarrollo en Pyton. Pero por qué, es lento, ¿para qué sirve un hardware genial si usas un lenguaje lento?
Sí, ya sé que las bibliotecas se escriben en positivo y son rápidas. Pero el código del usuario está en python de todos modos. He jugado con python durante mucho tiempo, ¿quizás ha ocurrido algo extraordinario con el paso de los años, que lo ha hecho tan popular?
Si sabes algo, publícalo.
Todas las dudas se desvanecen cuando surge una tarea práctica. Puse el segundo sistema Ubuntu en un día, puse todos los paquetes, escribí código en Python y conseguí el dinero. Con# Creo que lo entiendes todo. En cuanto a C++, de nada, está Sierra Charts. Cuesta 24 dólares al mes, si no me equivoco. Me lo he descargado, he mirado con anhelo la descripción y los ejemplos... Luego, el período de prueba de dos semanas pasó lentamente. P.D. El periodo de prueba gratuito de dos semanas pasó desapercibido, porque seguí usando C#.
Empezaste con Python y terminaste con Sharp. ¿Cuál es la conclusión?
A juzgar por muchos de tus mensajes, utilizas Matlab para muchos cálculos. R puede trabajar con Matlab directamente en una conexión cliente-servidor (Matlab). El paquete
Matlabr creo que cubre todas tus necesidades.
En cuanto a Python - Hoy en día todo en Python es totalmente ejecutable en P y viceversa. Cada uno tiene puntos fuertes y débiles, así que no hay problema en tomar lo mejor de cada uno y utilizarlo conjuntamente.
Buena suerte
No entiendo por qué necesito este paquete. Matlab cubre todas mis necesidades, pero es un producto de pago (la prueba no cuenta), por lo que no se puede poner su código en el mismo artículo, ni mostrar el cálculo del filtro en Matlab. Por eso he preguntado por R.
Y con Python recordaré lo que una vez supe. Pongo a Iron Pyton en VS 2017 para ver qué es.
Es necesario ver qué es Python instalándolo desde el sitio oficial. Iron Python no es eso. Es una creación de Microsoft. No lo necesita nadie. Por lo que sé, no es compatible con los paquetes de Python.
https://www.python.org/downloads/ ¿Qué versión recomendaría? Veo que a menudo el número de versión no se corresponde con la fecha de lanzamiento. ¿Diferentes ramas lingüísticas?