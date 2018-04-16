¿Por qué está tan de moda Python en el aprendizaje automático? - página 6

Alexey Volchanskiy:

¿Qué versión recomendaría?

La tercera, por supuesto. Sólo tiene sentido ir más allá si hay algunos requisitos especiales: la última versión, que ahora es la 3.6.5.

 
Combinador:

el tercero, por supuesto.

3.6.5 - la última de 2018.03.28 ?

Alexey Volchanskiy:

https://www.python.org/downloads/ ¿Qué versión recomendaría? Veo que a menudo el número de versión no se corresponde con la fecha de lanzamiento. ¿Diferentes ramas de la lengua?

Basta con añadir una extensión de Python a VS. Hay una versión 3.6 allí, también puedes poner anaconda allí (no estoy seguro de por qué VS lo necesita).

https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio

Maxim Dmitrievsky:

Acaba de poner un complemento de Python para VS. Hay una versión 3.6, también puedes poner anaconda allí (no estoy seguro de por qué VS lo necesita)

https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio

En VS puse el paquete Pyton desde el instalador, como tienes el enlace prescrito, hay un paquete Pyton y Iron Pyton, pero combinator lo custionó. He descargado la 3.6.5 del sitio oficial y también la Anaconda, la recuerdo. Yo también lo pondré. Tengo entendido que Anaconda tiene muchos paquetes diferentes.

La última vez que trabajé con Pyton hace unos 10 años y desde entonces todo es diferente )), lo estudiaré poco a poco.

En el estudio está configurado así

Aviva

Alexey Volchanskiy:

En VS puse el paquete Pyton desde el instalador como dice tu enlace, hay un paquete Pyton y Iron Pyton, pero combinator lo cagó. Me descargué la 3.6.5 de la página oficial y la Anaconda también, me acuerdo de ella. Yo también lo pondré. Tengo entendido que Anaconda tiene muchos paquetes diferentes.

La última vez que trabajé con Pyton hace unos 10 años y desde entonces todo es diferente )), lo estudiaré poco a poco.

En el estudio está configurado así


y los filtros, por cierto, están en la librería SciPy.

No sé, no los entiendo :) sólo dame el artículo :))

http://scipy-cookbook.readthedocs.io/items/FIRFilter.html

Aquí hay otra lista de fs

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html

Alexey Volchanskiy:

https://www.python.org/downloads/ ¿Qué versión recomendaría? Veo que a menudo el número de versión no se corresponde con la fecha de lanzamiento. ¿Diferentes ramas lingüísticas?

Usa el tercero.

 
Alexey Volchanskiy:

En VS puse el paquete Pyton desde el instalador como dice tu enlace, hay un paquete Pyton y Iron Pyton, pero combinator lo cagó. Me descargué la 3.6.5 de la página oficial y la Anaconda también, me acuerdo de ella. Yo también lo pondré. Tengo entendido que Anaconda tiene muchos paquetes diferentes.

La última vez que trabajé con Pyton hace unos 10 años y desde entonces todo es diferente )), lo estudiaré poco a poco.

En el estudio está configurado así


Para Python es mejor usar Notepad++ para Windows. O puedes usar PyCharm y es más fácil que VS. En Linux uso gedit y PyCharm si es un proyecto complejo.

 
3.6
 
Alexey Volchanskiy:

En VS puse el paquete Pyton desde el instalador como dice tu enlace, hay un paquete Pyton y Iron Pyton, pero combinator lo cagó. Me descargué la 3.6.5 de la página oficial y la Anaconda también, me acuerdo de ella. Yo también lo pondré. Tengo entendido que Anaconda tiene muchos paquetes diferentes.

La última vez que trabajé con Pyton hace unos 10 años y desde entonces todo es diferente )), lo estudiaré poco a poco.

En el estudio está configurado así


Anokonda es algo bueno. Muchos paquetes preinstalados. Le ahorra la molestia de tener que manipular algunos de los paquetes de Windows. Se puede utilizar con VS.
