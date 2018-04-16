¿Por qué está tan de moda Python en el aprendizaje automático? - página 6
¿Qué versión recomendaría?
La tercera, por supuesto. Sólo tiene sentido ir más allá si hay algunos requisitos especiales: la última versión, que ahora es la 3.6.5.
el tercero, por supuesto.
3.6.5 - la última de 2018.03.28 ?
https://www.python.org/downloads/ ¿Qué versión recomendaría? Veo que a menudo el número de versión no se corresponde con la fecha de lanzamiento. ¿Diferentes ramas de la lengua?
Basta con añadir una extensión de Python a VS. Hay una versión 3.6 allí, también puedes poner anaconda allí (no estoy seguro de por qué VS lo necesita).
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio
Acaba de poner un complemento de Python para VS. Hay una versión 3.6, también puedes poner anaconda allí (no estoy seguro de por qué VS lo necesita)
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio
En VS puse el paquete Pyton desde el instalador, como tienes el enlace prescrito, hay un paquete Pyton y Iron Pyton, pero combinator lo custionó. He descargado la 3.6.5 del sitio oficial y también la Anaconda, la recuerdo. Yo también lo pondré. Tengo entendido que Anaconda tiene muchos paquetes diferentes.
La última vez que trabajé con Pyton hace unos 10 años y desde entonces todo es diferente )), lo estudiaré poco a poco.
En el estudio está configurado así
y los filtros, por cierto, están en la librería SciPy.
No sé, no los entiendo :) sólo dame el artículo :))
http://scipy-cookbook.readthedocs.io/items/FIRFilter.html
Aquí hay otra lista de fs
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html
Usa el tercero.
Para Python es mejor usar Notepad++ para Windows. O puedes usar PyCharm y es más fácil que VS. En Linux uso gedit y PyCharm si es un proyecto complejo.
