Para Python es mejor usar un bloc de notas con plugins, Notepad++ es bueno para Windows. O instalar PyCharm, está personalizado para ello, y es más ligero que VS, yo uso gedit en Linux y PyCharm sólo si el proyecto es complejo
Ya tengo el estudio 2017. Aunque también tengo Code, pero de alguna manera no se convirtió en una herramienta de trabajo.
Y sobre que el estudio es pesado, sí lo es. Recuerdo hace unos 10 años, cuando tenía un proyecto de robot bastante grande para MT4 compilado en segundos en C# y minutos en C++. Y luego se volvió más y más lento. Ahora la compilación para Sharp no se ralentiza ni mucho menos, los pluses son aún más lentos. ¿Optimización? NO LO SÉ. También se tarda mucho en iniciar la compilación de MT5. Pero la tendencia general del progreso actual es la lentitud ))
Por cierto, decidí instalar Python 3.6.5 desde python.org, tenía dudas de que fuera la versión propia de MS. Pero no, vea la imagen.
He intentado usar Anaconda desde el sitio oficial y, después de la instalación, ofrecen instalar VS Code. Eso es lo que se recomienda oficialmente.
Pero el Combinador lo ha reprendido.
No he regañado nada. ¿Se ha confundido con otra persona?
sobre el entorno de desarrollo de python pycharm es tan bueno como studio
Visual Studio Code. Editor ligero con funciones de sugerencia y depuración de código. El plugin para Python debe estar instalado.
Puedes hacerlo así, pero a mí me resulta más fácil utilizar el Bloc de notas para los proyectos pequeños
e incluso mejor en muchos aspectos.
Sobre el entorno de desarrollo para python pycharm es tan bueno como studio
Pido disculpas, realmente me confundí, fue quien escribió
Grigoriy Chaunin 2018.04.13 21:41 #49 ES
Tienes que mirar lo que es Python instalándolo desde el sitio oficial. Iron Python no es eso. Es una imitación de Microsoft. Nadie lo necesita. Por lo que sé, no es compatible con los paquetes de Python.
e incluso mejor en muchos aspectos.
¿Qué pasa con Spyder? Lo he buscado, editor + consola.