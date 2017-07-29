Estrategias ingenuas para principiantes. - página 16
Maxim, tienes un buen punto, porque desde la experiencia personal como comerciante en ejercicio, ese es un consejo. Eso es valioso, ¿no es así, Nowi? Puedo decir por mí mismo, que lo único que me ayuda es el M1 y el trading manual).
No sé qué hacer cuando se opera manualmente, pero puede ser más fácil y rápido realinear en el comercio manual. Si no haces un backtest de la estrategia y la pruebas de estrés brevemente en la cuenta real - eso es peligroso :)
Absolutamente correcto, más fácil y más rápido. Tengo desde la señal hasta el disparador a la entrada por lo general 5 minutos, así que todo es bastante medido )) Por otro lado estar junto a los monitores todo el tiempo es para mí, muchas cosas interesantes en los gráficos))
Por supuesto que es bueno y rentable con las operaciones manuales, pero la meditación diaria por el monitor durante horas y horas. Ahora sólo trabajo a veces, dependiendo de mi estado de ánimo.
Para mí, el Forex ha sido un mercado oscilante durante mucho tiempo, por lo que es realista ajustarse. Lo bueno de М1 - casi no hay influencia de manipulaciones obvias - pura casualidad )) Por supuesto que hay manipulación, pero ya estamos un poco en su dirección. Probablemente también le resulte más fácil utilizar las estrategias en los TF pequeños: vivirán más tiempo))
Ahora todo tiene sentido.
Puedes ver quién es el hombre y quién es el bigote.
https://youtu.be/ZpIzmiXCpWA?t=1632
nah... el mozo de cuadra es un fabuloso do......b...
Va a enseñar a )))) una mierda tan ... patética ... que no sabes si llorar o reír
Cinco días a la semana es demasiado, claro, antes trabajaba mucho en la oficina). De qué sirve dedicarse al comercio si hay que trabajar más que en la oficina), pero dos o tres días a la semana son suficientes y deberían hacerlo. ))
Estrategias de indicadores sí, pero no uso índices. Impulso, corrección, nivel - no cambian))
¡Caballeros! Declaro oficialmente que Maxim Demetrievsky es un mentiroso descarado, un grosero, un manipulador y una persona extremadamente vil. Me insultó a mí, a mi madre y a mi nación, que cayó en sus provocaciones, por favor, al menos ten cuidado, en cualquier momento este inadecuado puede estallar y hacerte daño a ti y a tu familia. Debe estar aislado.
Nunca cambiarán, funciona en cualquier mercado para siempre.
Estrategias de indicadores sí, pero no uso índices. impulso, corrección, nivel - no cambian ))
Si se trabaja con las manos, entonces sí, los indicadores no son necesarios. Si sólo dibuja el MA lo hace para facilitar la percepción.
Pero un dispositivo automático no puede prescindir de los indicadores. Necesita la información de forma digerible.
Por cierto, ¿entra en la definición de "indicador"?
Es más bien una condición). Pero aquí.
x ya es un indicador. Se llama Momentum)).