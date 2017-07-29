Estrategias ingenuas para principiantes. - página 19
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Si ha ganado dinero con dos MAs, entonces no hay nada ingenuo en esta estrategia. Pero aún así, son los principiantes quienes lo adoran.
No sé si descartarlo de la lista de "ingenuos" o no...
De una entrevista con Ed Seicott:
- ¿Cómo ha funcionado su programa de comercio en la práctica?
- El programa ha funcionado muy bien. El problema fue la dirección, que no pudo resistirse a retocar las señales del sistema. Recuerdo, por ejemplo, que una vez el programa dio una señal para comprar azúcar, que entonces estaba a 5 céntimos. Los jefes decidieron que el mercado ya estaba sobrecomprado e ignoraron la señal. Cuando el mercado siguió subiendo, se tomó una nueva decisión de comprar en el primer retroceso de 20 puntos [100 puntos son 1 céntimo]. Pero el retroceso no se materializó, y la decisión se cambió a compra en la primera reacción de 30 puntos. Pero el mercado se obstinó en subir sin un retroceso significativo, y los jefes cambiaron el nivel de retroceso a 50 y luego a 100 pips. Al final, cuando el azúcar rondaba los 9 céntimos, se decidió que el mercado era alcista y que, por tanto, era mejor comprar antes de que los precios subieran mucho más. Y a ese nivel abrimos posiciones largas en cuentas gestionadas.
Como se puede adivinar, el mercado no tardó en tocar techo. La dirección agravó su error al ignorar también la señal de venta, que también podría haber sido muy rentable.
Como resultado de todas estas intervenciones, la operación más rentable del año acabó perdiendo. Como resultado, en lugar del 60% de ingresos anuales teóricos, bastantes clientes acabaron con pérdidas. Al final, este comportamiento arbitrario fue una de las principales razones por las que me fui.
...
- ¿Cuál fue su primer sistema de comercio?
- Mi primer sistema fue una de las variedades de medias móviles de Doncian. Aquí he utilizado un método de promediación exponencial, que ha simplificado los cálculos y con el tiempo ha eliminado prácticamente los efectos de los errores de cálculo. Esto era muy novedoso en aquella época.
- De lo que he dicho sobre el primer sistema se deduce que hubo otros después. ¿Cómo se determina que hay que cambiar el sistema?
- No es necesario cambiar los sistemas. El truco está en diseñar un sistema con el que seas compatible como comerciante.
Д. D. Schwager Intercambio de magos.
De una entrevista con Ed Seykota:
- ¿Cómo ha funcionado su programa de comercio en la práctica?
- El programa ha funcionado perfectamente. El problema fue la dirección, que no pudo resistirse a retocar las señales del sistema. Recuerdo, por ejemplo, que una vez el programa dio una señal para comprar azúcar, que entonces estaba a 5 céntimos. Los jefes decidieron que el mercado ya estaba sobrecomprado e ignoraron la señal. Cuando el mercado siguió subiendo, se tomó una nueva decisión de comprar en el primer retroceso de 20 puntos [100 puntos son 1 céntimo]. Pero el retroceso no se materializó, y la decisión se cambió a compra en la primera reacción de 30 puntos. Pero el mercado se obstinó en subir sin un retroceso significativo, y los jefes cambiaron el nivel de retroceso a 50 y luego a 100 pips. Al final, cuando el azúcar rondaba los 9 céntimos, se decidió que el mercado era alcista y que, por tanto, era mejor comprar antes de que los precios subieran mucho más. Y a ese nivel abrimos posiciones largas en cuentas gestionadas.
Como se puede adivinar, el mercado no tardó en tocar techo. La dirección agravó su error al ignorar también la señal de venta, que también podría haber sido muy rentable.
Como resultado de todas estas intervenciones, la operación más rentable del año acabó perdiendo. Como resultado, en lugar del 60% de ingresos anuales teóricos, bastantes clientes acabaron con pérdidas. Al final, este comportamiento arbitrario fue una de las principales razones por las que me fui.
...
- ¿Cuál fue su primer sistema de comercio?
- Mi primer sistema fue una de las variedades de medias móviles de Doncian. Aquí he utilizado un método de promediación exponencial, que ha simplificado los cálculos y con el tiempo ha eliminado prácticamente los efectos de los errores de cálculo. Esto era muy nuevo en ese momento.
- De lo que he dicho sobre el primer sistema se deduce que hubo otros después. ¿Cómo se determina que hay que cambiar el sistema?
- No es necesario cambiar los sistemas. El truco está en diseñar un sistema con el que seas compatible como comerciante.
Д. D. Schwager Intercambio de magos.
Muy interesante y revelador. Gracias por el ejemplo.
Mi conclusión:
1. las personas automatizan sus decisiones y luego entran en conflicto con el software que las ejecuta. Ley de psicología.
2. Respecto a la media: No hay nada de ingenuo en lo simple, sino de consciente, per se. Lo único ingenuo es la confianza de los principiantes en su preparación y comprensión de lo que ocurre. Su tonta determinación para tomar decisiones, su pretenciosa percepción del mercado y su arrogante incompetencia.
Necesitan ayuda para verse a sí mismos, dándoles la oportunidad de defraudar constantemente sus ilusiones en la práctica para que puedan crecer más rápido.
Muy interesante y revelador. Gracias por el ejemplo.
Mi conclusión:
1. las personas automatizan sus decisiones y luego entran en conflicto con el programa que las ejecuta. Ley de psicología.
2. En cuanto a la media: No hay nada de ingenuo en ser simple pero consciente, en sí mismo. Lo que es ingenuo es la confianza de los recién llegados en su preparación y comprensión de lo que ocurre. Su tonta determinación para tomar decisiones, su pretenciosa percepción del mercado y su arrogante incompetencia.
Necesitan ayuda para verse a sí mismos, dándoles la oportunidad de decepcionarse constantemente de sus ilusiones en la práctica para que puedan crecer más rápido.
¡Palabras de oro! +1000 000 000
Los novatos necesitan psicología, pero no es fácil trabajar con los novatos, algunos son simplemente rabiosos. Podemos combinar fuerzas, yo trabajaré con la psicología de los recién llegados, y tú programarás.
Empecé con el deslizamiento. Mucha gente empezó con ellos. Creo que, si alguna vez consigo utilizar MAs, esta será la mejor solución de trading.
Una estrategia ingenua con un indicador realmente escrito.
Si el precio de cierre diario (línea verde) termina el día por encima de High (línea azul), al día siguiente, cuando el precio se sitúe por encima de High - vender.
Si el precio de Cierre diario (línea verde) termina el día por debajo de Mínimo (línea roja), al día siguiente, cuando el precio esté por debajo de Mínimo - comprar.
Esta es una estrategia muy ingenua:
Una estrategia ingenua con un indicador realmente escrito.
Si el precio de cierre diario (línea verde) termina el día por encima de High (línea azul), al día siguiente, cuando el precio se sitúe por encima de High - vender.
Si el precio de Cierre diario (línea verde) termina el día por debajo de Mínimo (línea roja), al día siguiente, cuando el precio esté por debajo de Mínimo - comprar.
Es una estrategia muy ingenua:
Una estrategia ingenua con un indicador realmente escrito.
Si el precio de cierre diario (línea verde) termina el día por encima de High (línea azul), al día siguiente, cuando el precio se sitúe por encima de High - vender.
Si el precio de Cierre diario (línea verde) termina el día por debajo de Mínimo (línea roja), al día siguiente, cuando el precio está por debajo de Mínimo - comprar.
Es una estrategia muy ingenua:
Sí, pero de los pares con los que cotiza el EUR, por ejemplo, EURAUD y AUDUSD.
¿La idea de la estrategia es suya?
No sé si alguien ha posteado una idea así antes que yo, me disculpo por no haberla leído y por lo tanto no me considero un plagiador.