Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 8
En la Ayuda se dice
ENUM_SYMBOL_CALC_MODE
Identificador
Descripción
Fórmula
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
Modo Forex - cálculo de beneficios y márgenes para Forex
Margen: Lotes*Tamaño_del_contrato/Levante
Beneficio: (precio_cerrado-precio_abierto)*Tamaño_del_contrato*Lotes
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
Modo Futuros - calcular el margen y el beneficio de los futuros
Margen: Lotes *MargenInicial*Porcentaje/100
Beneficio: (precio_cierre-precio_abierto)*PrecioTick/TamañoTick*Lotes
SYMBOL_CALC_MODE_CFD
Modo CFD: cálculo del margen y del beneficio para CFD
Margen: Lotes *Tamaño del contrato*Precio de mercado*Porcentaje/100
Beneficio: (precio_cerrado-precio_abierto)*Tamaño_del_contrato*Lotes
SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX
Modo de índice CFD: cálculo del margen y del beneficio para los índices CFD
Margen: (Lotes*Tamaño del contrato*Precio del mercado)*Precio del tick/Tamaño del tick
Beneficio: (precio_cerrado-precio_abierto)*Tamaño_del_contrato*Lotes
SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
Modo de apalancamiento de CFD: cálculo del margen y el beneficio de los CFD cuando se opera con apalancamiento
Margen: (Lotes*Tamaño del contrato*Precio de mercado*Porcentaje)/Levante
Beneficio: (precio_cerrado-precio_abierto)*Tamaño_del_contrato*Lotes
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS
Modo de intercambio: cálculo del margen y del beneficio para la negociación de valores en bolsa
Margen: Lotes*Tamaño del contrato*Precio abierto
Beneficio: (precio_cerrado-precio_abierto)*Tamaño_del_contrato*Lotes
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES
Modo de futuros: cálculo del margen y del beneficio para la negociación de contratos de futuros en la bolsa
Margen: Lotes*Margen inicial o Lotes*Margen de mantenimiento
Beneficio: (precio_cerrado-precio_abierto)*Lotes*PrecioTick/TamañoTick
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS
Modo de Futuros FORTS - cálculo del margen y del beneficio para negociar contratos de futuros en FORTS. El tamaño del margen puede ser disminuido por el valor MarginDiscount de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Si el precio de una posición larga (orden de compra) es inferior al precio calculado, MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize)
2. Si el precio de una posición corta (orden de venta) es superior al precio de liquidación, entonces MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize)
donde:
Margen: Lotes*Margen inicial o Lotes*Margen de mantenimiento
Beneficio: (precio_cerrado-precio_abierto)*Lotes*PrecioTick/TamañoTick
SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL
Modo de garantía: el instrumento se utiliza como activo no comercial en la cuenta de operaciones. El valor de mercado de la posición abierta se calcula en función del volumen, el precio de mercado actual, el tamaño del contrato y el coeficiente de liquidez. El valor se contabiliza en el Activo, que se suma al Patrimonio. Por lo tanto, las posiciones abiertas en dicho instrumento aumentan el Margen Libre y sirven como garantía adicional para las posiciones abiertas en instrumentos negociados
Margen: no
Beneficio: no
Valor de mercado: Lotes*Tamaño del contrato*Precio de mercado*Tasa de liquidez
Lo dice la Ayuda.
Con todo el respeto, tengo la intención de llevarte de vuelta a la lectura
P.D.
Puede conseguirlo, pero si utilizamos AUDCAD, obtendremos el margen en moneda AUD, mientras que la cuenta está denominada en dólares. Si utiliza el precio del AUDUSD, obtendrá la cantidad requerida de margen, pero no es universal y malo, porque hay cuentas con prefijos y sufijos, y aquí comienza toda una historia. Además, es posible que no haya pares abiertos en la visión general del mercado y que el cálculo sea un callejón sin salida.
Un programa que funciona con dinero (según los desarrolladores) no puede calcularlo. El viejo, malo y lento mt4 podía trabajar con dinero, pero el nuevo y elegante mt5 no. ¿Cómo es eso?
Utiliza esta fórmula del enlace:
Por ejemplo, si calculamos la garantía para CADJPY, obtendremos la garantía en CAD
Puedo ver0,7625, es el precio del CADUSD pero el terminal ni siquiera tiene tal par en sus cálculos.
¿Es tan difícil transferir la función"MODE_MARGINREQUIRED" a mt5 utilizando el método "copypaste", facilitando así la vida de los desarrolladores?
Me gustaría que el cálculo fuera independiente del tipo de programa.
Con el debido respeto, tengo la intención de llevarte de vuelta a tu lectura
Lo admito, estaba desatento. De alguna manera, siempre he considerado innecesario el cálculo de los márgenes. Especialmente en los indicadores. ¿Dónde puede ser necesario en los indicadores?
Creo que la solución es muy sencilla. Cuando esté libre, lo pensaré.
¿Y cuál será el rendimiento de los cuatro si el AUDUSD no está en el panorama del mercado?
Para la tarea específica de reflexión del margen en el indicador es posible construir una muletilla, teniendo en cuenta los prefijos y sufijos (o utilizando un asesor auxiliar). Hay de todo para el comercio.
¿Y cuál será el rendimiento de los cuatro si el AUDUSD no está en el panorama del mercado?
Cuatro devolverá"MODE_MARGINREQUIRED" )
Creo que el cálculo del margen (y algo más de las funciones informativas) es una función comercial y debería estar prohibida en los indicadores. He iniciado un hilo serio sobre este tema - sus moderadores lo han cortado inmediatamente, de forma anónima como siempre. Ahora no me importa, publicó un indicador castrado sin margen en KB.
¿Es realmente el comercio? ))) Aunque sí, no está prohibido recocer. Me pregunto qué negocia, si abre o cierra, o sólo modifica las órdenes.
Lo admito, estaba desatento. Siempre he necesitado el cálculo de márgenes. Además, no es necesario en los indicadores. ¿Dónde puede ser necesario en los indicadores?
Creo que la solución es muy sencilla. Cuando sea libre, lo inventaré.
Además de la MA y los estocásticos, hay indicadores informativos. Por ejemplo, el indicador de información para conocer el depósito antes de realizar una operación (observar MM), calcular el lote y ver si se ajusta a las condiciones de su TS o no para entrar en la operación y esperar otra señal. Y esto es sólo un ejemplo de su uso.
Creo que la solución es muy sencilla. Lo resolveré cuando esté libre.
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
MqlTick Tick;
return(SymbolInfoTick(Symb, Tick) ? Tick.ask * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) /
(SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0);
}
La solución llegó enseguida.
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
MqlTick Tick;
return(SymbolInfoTick(Symb, Tick) ? Tick.ask * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) *
SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_POINT) / (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0);
}
Muchas gracias, todavía hay un error con los pares de yenes