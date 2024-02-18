Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 209
Otra de las formas publicadas anteriormente (una,dos) para determinar el offset GMT de un servidor de comercio.
Una simbiosis de los tres métodos proporciona una probabilidad muy alta de obtener el resultado correcto.
Una continuación del tema de los vuelcos. Intentando identificar la hora del vuelco en la historia de la M1.
Aplicación.
Resultado.
Peculiaridades del cálculo del lote mínimo.
Ejemplo (RannForex-Binance_futures).
¿Es una característica de MQL5 o un error?
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Peculiaridades de mql5, consejos y trucos
A100, 2021.05.20 13:43
Puede ver la diferencia entre las funciones inline (orden indefinido) y las estándar (de derecha a izquierda).
Las funciones en línea no son funciones en absoluto, es decir, no pueden tener una dirección. Desde este punto de vista, no hay diferencia entre las funciones regulares y las personalizadas, así que, por ejemplo, no está claro por qué los argumentos de la función personalizada más sencilla (que en esencia es inline) se calculan siempre de derecha a izquierda. No excluyo que en el futuro para las funciones en línea el orden pueda cambiar, así que
En su día sugerí introducir la palabra clave inline para el uso seguro del orden de los cálculos:
¿En el actual MQL5 es posible prohibir el inlining para ciertas funciones?
hey por que
Lea desde aquí.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
Nueva versión de MetaTrader 5 build 3091: Mejoras en el rendimiento
Carl Schreiber, 2021.11.02 23:34
No tiene sentido porque:
F5 cuelga. Además, es una solución contradictoria para el constructor
No tiene sentido porque:
F5 cuelga.
No lo entiendo. La puesta a cero es algo útil, así que tiene sentido.