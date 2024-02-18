Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 207
Un ejemplo de uso real - en la biblioteca Virtual, la clase VIRTUAL contiene la const estática VIRTUAL_DELETE VirtualDelete;
Se puede sustituir por static const VIRTUAL static_Virtual;
(y por supuesto mover el destructor a VIRTUAL) .
No puedes. Los objetos nuevos no llaman a su destructor cuando el programa se termina.
Lo siento, no estoy seguro de dónde en VIRTUAL_DELETE nuevo?
En VIRTUAL::Create.
ZZZ El hilo no es sobre Virtual...
Minando su ventana de Alerta.
Carga de la CPU durante los eventos personalizados.
A veces DEAL_TIME es menor que DEAL_ORDER_TIME_SETUP. Debe ser un error en el software de los corredores.
Así es como se ve en la GUI.
Probablemente, se trata de un error.
Pero es posible hacerlo normalmente, ¿no? Si cambiamos la orden limitada por el usuario/software después de la ejecución parcial, el ORDER_TIME_SETUP se actualizará.
Pero esto también es posible, ¿no? Si la orden limitada es modificada por el usuario/software después de la ejecución parcial, ORDER_TIME_SETUP se actualiza.
Este campo es una constante. Se escribe junto con el billete.
Al parecer, he entendido mal la situación del comercio.
Tal y como me lo imaginaba: el límite pendiente se ejecutó a través de varias operaciones. Durante este tiempo, se colgaba en los pedidos en vivo y el campo ORDER_TIME_SETUP no era una constante. Después de la última operación entró en la historia. En ese momento, ORDER_TIME_SETUP se convirtió en una constante.
¿O no?