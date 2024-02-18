Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 101
Resultado
Sí, no se tuvo en cuenta el trabajo interno del Sleep, que en mi ordenador tarda unos 4ms.
Una buena alternativa a Sleep (a quien le importa la precisión :)) es
No puedo garantizar la precisión de 0,995. Lo cogí para mi propio ordenador. Puede ser adecuado para todos.
Sinceramente, no sé ni lo que significa ni en qué parte de MQL5 se puede encontrar.
Esto significa que los picos son posibles en cualquier situación, incluso en las funciones sincrónicas. Sólo tienes que ser consciente de ellos y no prestarles atención, ya que no puedes hacer nada al respecto.https://en.wikipedia.org/wiki/Interrupt
Además de los archivos y las variables globales, existe otra forma de transferir información entre programas
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Bibliotecas: TradeTransactions
fxsaber, 2018.09.20 16:23
Estamos hablando de programas dentro de un mismo terminal en funcionamiento, ¿no es así?
Sí, por eso se mencionan las variables globales.Y entre las terminales se empezó a utilizar esta vía.
Sí, es realmente genial.
Un hallazgo muy chulo usar discos RAM en lugar de SSD.
Llevo mucho tiempo utilizando un método semi-hacker tan fácil como el de user32.dll. Pero es imposible pasar arrays de ticks de esta manera.
Lo inventé hace mucho tiempo cuando dominaba el MQL4. Por supuesto, no es la solución más corta en términos de organización razonable del intercambio, pero es rápida y funciona bien (quizás más rápida que todas las soluciones existentes), por eso no me he devanado más los sesos.
Además, este método no requiere ninguna acción adicional.
El punto es que para todo Windows es una variable común de tipo cadena - nombre de la ventana principal de Windows. Todos pueden cambiarlo y todos pueden verlo.
Si a través de dll, hay una solución universal para todos los tipos de datos.
Pero es rápido (probablemente más rápido que todas las soluciones existentes)
Bueno, estás yendo demasiado lejos ) En primer lugar, pasa por la cola de mensajes. En segundo lugar, hay que hacer algunas conversiones adicionales (de ida y vuelta). Además, hay una validación en marcha.
Por cierto, no debes especificar el tamaño de la estructura explícitamente. Para eso está sizeof.
No estoy discutiendo. Su solución es realmente más universal.
Pero personalmente sólo necesito un puente entre los terminales para transferir la corriente.
Mi variante es simplemente más fácil de entender debido a su primitivismo y funciona un poco más rápido. Lo he medido en comparación con el tuyo y es 1,5 - 2 veces más rápido. El tiempo de lectura de un tick es de 90 microsegundos frente a 160 microsegundos.