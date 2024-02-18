Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 172

Alexey Viktorov:

Quedaría mucho más claro si hicieras una foto.

Actualizado arriba.

 
fxsaber:

Límite de compra en vivo.

Bien, muestra los volúmenes - llenos y los volúmenes restantes. Muestra la ejecución parcial. ¿O no entiendo el problema?
 
Artyom Trishkin:
Bien, muestra los volúmenes - el volumen lleno y el volumen restante. Se puede ver que es una ejecución parcial. ¿O tal vez no entiendo el problema?

La hora de la orden ha cambiado a la hora de la ejecución parcial.

Quizá haya que prestar atención a los desarrolladores. Tal vez deberíamos introducir una propiedad más de la orden.

 
Alexey Viktorov:

La hora de la orden ha cambiado a la hora de la ejecución parcial.

Aquí se ve claramente.



No sé qué pasará cuando la orden se ejecute parcialmente de nuevo.

Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias

Bibliotecas: MT4Orders

fxsaber, 2020.04.07 18:47

La ejecución parcial es muy fácil de encontrar en MT5. 
// true - сделка в результате частичного исполнения.
bool IsPartial( const ulong TicketDeal )
{
  const ulong TicketOrder = HistoryDealGetInteger(TicketDeal, DEAL_ORDER);
  
  return((HistoryDealGetInteger(TicketDeal, DEAL_TYPE) <= DEAL_TYPE_SELL) &&
         (!TicketOrder ||
          (HistoryDealGetDouble(TicketDeal, DEAL_VOLUME) != HistoryOrderGetDouble(TicketOrder, ORDER_VOLUME_INITIAL))));
}


// Вывод всех частично-исполненных сделок.

input datetime inFrom = D'2020.01.01';

void OnStart()
{
  if (HistorySelect(inFrom, INT_MAX))
  {
    for (int i = HistoryDealsTotal() - 1; i >= 0; i--)
    {
      const ulong TicketDeal = HistoryDealGetTicket(i);
      
      if (IsPartial(TicketDeal))
        Print(TicketDeal);
    }
  }
}
 
fxsaber:

Puedes verlo bien aquí.


Esto puede ser malo en absoluto en algunos casos. Esto debería ser reportado a los desarrolladores.

 
fxsaber:

Puedes verlo bien aquí.



Lo que ocurrirá con una segunda actuación parcial, no lo sé.

Y tienes el historial configurado para mostrar órdenes y operaciones. ¿Si lo cambias a sólo órdenes?

 
Alexey Viktorov:

Esto puede ser malo en algunos casos en absoluto. Esto debería ser reportado a los desarrolladores.

Es difícil decir si esto es algo malo o no. Además, el colapso de CloseBy parece perder las majicas. Tienes que comprobarlo.

 
Alexey Viktorov:

Y tu historial está configurado para mostrar los pedidos y las ofertas. ¿Si lo cambias a sólo órdenes?

Este es el modo "Deal". En otros modos no será visible, porque la orden sigue viva.

 
fxsaber:

Este es el modo "Deal". No será visible en los otros modos ya que la orden sigue viva.

He curioseado y me he dado cuenta de que se trata de oficios. Pero en este caso se muestra la hora de la operación, no la orden. Por eso es interesante ver el modo de orden.

 
Alexey Viktorov:

He curioseado y me he dado cuenta de que se trata de oficios. Pero en este caso muestra la hora de la operación, no la orden. Por eso es interesante ver el modo de orden.

No puede haber orden en el modo de orden cuando está vivo. Cuando esté muerto - habrá un tiempo de primera ejecución, como se dijo originalmente.

