Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 172
Quedaría mucho más claro si hicieras una foto.
Actualizado arriba.
Límite de compra en vivo.
Bien, muestra los volúmenes - el volumen lleno y el volumen restante. Se puede ver que es una ejecución parcial. ¿O tal vez no entiendo el problema?
La hora de la orden ha cambiado a la hora de la ejecución parcial.
Quizá haya que prestar atención a los desarrolladores. Tal vez deberíamos introducir una propiedad más de la orden.
Aquí se ve claramente.
No sé qué pasará cuando la orden se ejecute parcialmente de nuevo.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Bibliotecas: MT4Orders
fxsaber, 2020.04.07 18:47La ejecución parcial es muy fácil de encontrar en MT5.
Puedes verlo bien aquí.
Esto puede ser malo en absoluto en algunos casos. Esto debería ser reportado a los desarrolladores.
Lo que ocurrirá con una segunda actuación parcial, no lo sé.
Y tienes el historial configurado para mostrar órdenes y operaciones. ¿Si lo cambias a sólo órdenes?
Es difícil decir si esto es algo malo o no. Además, el colapso de CloseBy parece perder las majicas. Tienes que comprobarlo.
Este es el modo "Deal". En otros modos no será visible, porque la orden sigue viva.
He curioseado y me he dado cuenta de que se trata de oficios. Pero en este caso se muestra la hora de la operación, no la orden. Por eso es interesante ver el modo de orden.
No puede haber orden en el modo de orden cuando está vivo. Cuando esté muerto - habrá un tiempo de primera ejecución, como se dijo originalmente.