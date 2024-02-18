Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 171
En el fotograma verde mi ejecución parcial se hizo igual al fotograma rojo inferior. El parcial fue de dos oficios.
Bueno, esto es para la segunda parte, ya que supuse que se hizo un pedido adicional en el momento de la activación. ¿Falta la primera parte? ¿Y cuál es el tamaño de esta segunda parte? No debería estar lleno... Intenta sacar la lista de órdenes por ID de posición. A ver qué consigues.
Bueno, esto es para la segunda parte, ya que supuse que se hace un pedido adicional en el momento de la activación.
No hay ninguna orden adicional. Después de todo, no es MT4.
En un pedido parcial siempre hay una orden. Hasta que no se ejecute, no estará en la historia. Es decir, hay ofertas en el historial, pero el pedido puede no estar ahí porque aún no se ha completado.
No recuerdo nada de MT4 ante la insistencia de Tumblr.
De acuerdo. Ahora le pondré un volumen grande y lo vigilaré. Si lo tienes en una demo, ¿podrías darme la contraseña para verlo?
Si lo tienes en una demo, ¿podrías darme la contraseña para verlo?
Real.
No hay ninguna orden adicional. Después de todo, no es MT4.
¿No está entre los del mercado?
Límite de compra en vivo.
¿Para todo el volumen sin tener en cuenta la parte ya abierta?
Parece que no te has encontrado con ninguno. Echa un vistazo a la documentación. Hay dos volúmenes por pedido.
Estos son los limitadores en vivo. El primer número es el volumen original, el segundo es el volumen vertido. En cuanto se igualan o se borran, pasa a la historia.
Por supuesto que no. Por eso estoy tratando de entenderlo. Sería mucho más claro si pudieras hacer una foto.