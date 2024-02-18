Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 170
Si el EA recibe datos de otro símbolo/TF y no lleva un minuto y medio, la siguiente petición de indicador de este instrumento TF devolverá un sinsentido, aunque el CopyBuffer funcionará sin errores, y la línea superior iTime e iOpen también devolverá los valores correctos.
Lo de la "duración de la caché de las series temporales" lo sé (aunque, al parecer, ahí eran 3 minutos), pero por qué se "cae", si no hay ticks, no lo entiendo en absoluto. Hecha la sacudida periódica CopyClose por el temporizador.
Cada dos minutos tienes que arrancar la serie de tiempo de otra persona. No menos.
Fueron 150 segundos, llamando a los ticks de ese instrumento tan extraño. Ha funcionado bien. Sólo cuando se producían esas pausas en los ticks fallaba.
He hecho 50 segundos y lo he cronometrado. Espero que funcione. Es difícil captar esas "peculiaridades".
En una cobertura, una posición puede consistir en varias operaciones IN. Esto se hace mediante la ejecución parcial.
En este caso la orden que se ejecuta parcialmente cambiará su ORDER_TIME_SETUP(_MSC) a la hora de la primera (posiblemente penúltima) operación. En otras palabras, sería imposible determinar a partir del historial cuándo, por ejemplo, se colocó BuyLimit.
Como consecuencia, la posición en la cobertura puede tener un precio abierto fraccionado, como se puede ver a menudo en la compensación.
¿Podría explicarlo con más detalle?
Llevo mucho tiempo luchando con la herramienta de red. Utilizo los precios de las órdenes Stop y Limit para mantener el paso de la red intacto. Quiero entender, ¿dices que la hora de colocación de la orden cambia cuando la orden se ejecuta parcialmente? ¿Puede suceder? ¿Cómo pueden afectar varias operaciones IN a una orden?
Gracias por el resaltado. Lo comprobaré. Es en el precio de apertura de la orden donde a veces pasa algo y se desploma la parrilla.
¿Puede explicarlo con más detalle?
Aquí está el precio de apertura de una posición viva todavía en la cobertura.
El momento de la orden está cambiando exactamente en la historia. El orden en vivo para el volumen restante - no lo sé.
¿Es el precio de la orden o la posición? Por supuesto, puedo suponer que el tiempo de la orden para el volumen restante puede haber cambiado, después de todo, una parte se ha ejecutado, y la otra parte puede haber sido colocada en una orden separada. Pero si elegimos el historial por ID de posición, la hora de la orden con índice 0 en la lista de órdenes no debería cambiar, creo que sí. Pero he puesto el precio a comprobar por la impresión.
¿Es el precio de una orden o de una posición?
Puestos.
Por supuesto, puedo admitir que el tiempo de la orden para el volumen restante puede cambiar, después de todo, una parte se ha ejecutado, y para la segunda parte se podría colocar una orden individual. Pero si seleccionas el historial por ID de posición, el tiempo de la orden con índice 0 en la lista de órdenes no debería cambiar, me parece.
La orden de apertura cambia su tiempo en la historia.
La hora en que se realizó el pedido no está registrada en la imagen, pero definitivamente fue ayer, como se indica en el historial. Y hoy se ha activado. Pero es la apertura del volumen completo. Pero aún no he tenido una apertura parcial. Seguiré observando.
En el cuadro verde en la ejecución parcial me he vuelto igual al cuadro rojo inferior. Parcialmente fueron dos oficios.