Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 148
¿Pueden decirme por qué el compilador comenzó a maldecir esto (se adjuntan capturas de pantalla)?
hace un año todo estaba bien, pero ahora pongo la última terminal, compilo y esto
¿dónde puedo encontrar respuestas a estos mensajes?
¿y cómo resolver correctamente esta advertencia?
actualización. añadida la tercera captura de pantalla - el mismo mensaje en el código inocuo
y la 4ª captura de pantalla
¿cuál es el rigor del compilador y cómo solucionarlo?
Me encontré con tal peculiaridad.
Si durante la definición de una clase con campos estáticos su objeto se crea inmediatamente, habrá un error de compilación.
En la última versión, el compilador no se quejaba de la variable sin tipo en la clase. Pero el EA se estrelló al iniciarse
Me encontré con una "característica"... Me pasé más de una hora traduciendo el indicador de 4 a 5. No podía averiguar dónde estaba el error, ya que el código parecía ser multiplataforma. al final, aquí está, en un lugar poco visible. por alguna razón intercambiaron dos parámetros:
¿mejora?
¿hay más de estos?
StringConcatenate
probablemente hay más, también estoy interesado en una lista completa de tales funciones
podría valer la pena buscar #endif en la biblioteca estándar
Pero el consejero de batalla se encontró con una situación en la que el consejero dejó de trabajar. Logró llegar al fondo de la causa. Un matiz genial, que es casi imposible de notar.
Puedes hacerte una idea tratando de ver el problema en este código.
Una de las reglas principales es que a qué nivel construyes un objeto, al mismo nivel tienes que destruirlo. Ni más alto ni más bajo.
Gracias, buena regla. Me convertí en víctima de mi propia incompetencia. Realmente, se necesita alguna norma más para un caso tan evidente.
Tal vez para ambos casos Advertencia inteligente de hacer?
