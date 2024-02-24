Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 885
En el programa "Deductor Studio" todo es visualmente genial, el árbol, las reglas - no veo esto en R todavía, y no lo habrá en MT5 (es decir, todo se puede hacer, pero cuánto hay que pagar por ello...). Entonces, ¿resulta que debo utilizar la biblioteca algib para incluir los bosques aleatorios en MT5?
Aquí encontré un trozo de código del algoritmoC4.5 http://datascientist.one/algorithm-c4-5/ en R, ¿es muy difícil de implementar en MT5?
Más arriba escribí la forma más fácil de hacerlo
Incluso puedes hacerlo si quieres. No sé qué son esos trozos, no tengo tiempo para distraerme con cosas pequeñas )
Consiga algunas horas de trabajo de antemano
2. R Dataset es un archivo r. Significa que en la pestaña de Datos los datos brutos fueron cargados como Archivo RData - este es el espacio de trabajo en términos de R. En este espacio de trabajo se prepararon dos marcos de datos: uno para entrenar y probar el modelo, y el otro como este mismo conjunto de datos de R.
La forma más sencilla de hacerlo es cargar un archivo de Excel ya preparado, descargar el registro, salir a R y dividir en dos el marco de datos que se obtiene allí.
Alternativamente.
Abra el propio R y allí descargue el archivo excel - esto es una línea. Luego divide el marco de datos en dos.
Pero el segundo archivo del modelo entrenado DEBE ser ejecutado.
Sinceramente, no lo entiendo. He dividido 1 archivo de datos en 2 en Excel, he entrenado el primer archivo, ahora necesito probar el modelo en el segundo archivo. Para ello hay que cargar este segundo archivo de alguna manera, en la pestaña Datos no se puede hacer ya que el primer archivo ya tiene espacio allí, en la pestañaEvaluar sólo puedo cargar un archivo de tipo CSV, que no puedo cargar por un error:
"
Ha solicitado que se utilice un archivo CSV como conjunto de datos de prueba, pero no ha identificado qué archivo.
Utilice el botón de la hoja de cálculo para seleccionar el archivo CSV que desea utilizar como conjunto de pruebas antes de ejecutar.
Rattle 5.1.0
"
Y a saber qué debo hacer con este error.
¿O estoy dividiendo originalmente el archivo equivocado, no debería estar dividiendo Excel de alguna manera, debería estar dividiendo un archivo R puro? ¿Qué significa "marco dividido"?
Y, ¿cómo debo guardar los resultados del entrenamiento del modelo en el primer archivo y luego comprobarlos en el segundo?
Debo ser completamente tonto...
No se puede aprender todo - no tengo el objetivo de aprender a programar en R, necesito ser capaz de comprobar los predictores y convertir el conjunto de reglas a MT5. De todos modos, si es una línea, ¿por qué no escribirla por ti? Bueno, mientras tanto me las he arreglado con los medios que tenía a mano.
En resumen, ¿quieres pedir a los aborígenes que lo hagan todo por ti?
En resumen, ¿está sugiriendo que los nativos lo hagan todo por usted?
¿Qué quieres decir con "todo"?
Me comunico con personas amables y dispuestas a compartir sus conocimientos sobre los programas que dominan y la NS, no les pido que revelen ningún secreto.
Yo mismo comparto información sobre mis predictores.
En general, ¿qué es exactamente lo que no le conviene? ¿Tengo algún rencor personal?
Lee con atención. Se ha escrito claramente:
Pero ejecutar el modelo entrenado en el segundo archivo es MUST.
Y tú te has inventado algo.
No "resultados del entrenamiento del modelo en el primer archivo", sino "modelo entrenado".
Es decir, se entrena un modelo en el primer archivo y luego se introducen los datos del segundo archivo en el modelo entrenado.
¿Es usted programador o no? Los programadores suelen entender cada palabra y cada coma. Si se olvida o es innecesario .;;(){}[] se perderá mucho tiempo al depurar los programas. Por eso hay que estar muy atento a los detalles.
Si no lo entiendes a la primera, lee el código 2 o 3 veces.
¿Qué quieres decir con "todo"?
Me comunico con personas amables y dispuestas a compartir sus conocimientos sobre los programas que dominan y de NS, no les pido que revelen ningún secreto.
Yo mismo estoy compartiendo información sobre mis predictores.
En general, ¿qué es exactamente lo que no le conviene? ¿Tiene usted una aversión personal?
Pero preguntar por cada estornudo elemental, eso, perdón, ya es indecente.
Sí, así lo entendí. Por supuesto, el modelo entrenado debe comprobarse con los nuevos datos. Escribo que he dividido los archivos, pero cuando intento cargar un nuevo archivo me da un error.
Aquí SanSanych escribe:"La forma más fácil para usted es descargar un archivo de Excel listo, descargar el registro, salir a R y dividir el marco de datos obtenido allí en dos."Descargué el registro, salí a R, pero no sé cómo dividir el marco allí. E incluso si lo divido, entonces ¿qué hacer con el registro, dónde insertarlo?
O"Abrir el propio R y cargar un archivo de Excel allí - es una línea. A continuación, divide la trama de datos recibida en dos."De nuevo, no sé cómo dividirlo en R, así que lo divido en Excel. ¿Qué hago ahora?
Pero preguntar por cada estornudo elemental es, lo siento, ya indecente.
Sí, creo que es mejor preguntar que quedarse mudo. Y en general, entendería tu reclamo si respondieras activamente a mis preguntas, pero no ....
¿No se puede hojear el libro y utilizarlo como libro de referencia? Así que no respondo a sus preguntas).