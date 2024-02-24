Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 779
Me dan una bajada de dólares cada semana gracias a esta sucursal y sin aguantar el trabajo y la diversión en esta sucursal... ¡¡¡¡Divertido!!!!
Lo más importante es no quemarse. Buena suerte en el comercio.
De hecho, esta es una de las señales de que la ST es adecuada para el mercado...
Creo que cualquier movimiento de mercado debe tener una premisa. No hay un movimiento de mercado irracional. Incluso los pisos deben basarse en la condición previa.
Así pues, nuestra tarea consiste en evaluar correctamente estos requisitos previos antes de iniciar el movimiento.... IMHO naturalmente....
Una de las opciones es evaluar el mercado en los momentos de la señal CONTROL de las estrategias de tendencia. Si es una inversión real o una falsa ....
Tienes razón, Mish.
No eres el único que lo piensa.
Encontrar la respuesta es difícil, ya que nadie que opere puede mirar todos los demás terminales.Y en 2008, los DCs se quemaron porque tampoco hay suficiente información dentro de un DC...
Sólo la información de un intercambio real puede darle una ventaja de medio punto sobre los demás. A veces es suficiente.... En situaciones difíciles...
1ª versión del bot RL
Bueno, el auto-entrenamiento es genial, al menos no tienes que recoger el objetivo
La mitad derecha es OOS. Este es el resultado de lo que el QB sugirió para OOS.
Ya te lo comentaré más tarde, aún no lo he resuelto :)
¡muy guay!
1ª versión del bot RL
Bueno, el autoaprendizaje mola, al menos no hay que coger el objetivo.
¿Cómo que no tienes que recogerlo? ¿Sabe que el maestro quiere obtener beneficios? ¿O tal vez el maestro quiere una reducción mínima? ¿Qué es la telepatía aquí?
:D
Y consigue la estrategia óptima en los primeros 10 juegos, luego no hay una mejora significativa
1er juego con una política al azar, y a menudo sólo es negativo, entonces inmediatamente converge al óptimo ... todavía no entiendo por qué tan rápidamente, probablemente sólo el algoritmo tan recogido
Algo falta en estas fotos - prueba de avance (y probablemente no por accidente ;) ).
Cualquier programador novato puede construir un gráfico de este tipo en el backtest.
Estas fotos muestran exactamente lo que se ha escrito.
no tengo ni idea de los estudiantes de primer año, aparentemente los estudiantes locales ni siquiera han llegado al 1er.Ayer mostré exactamente lo mismo que el aburrido Vizard y luego me asusté y borré