Maxim Dmitrievsky:

8h ni siquiera lo intentó, fue directamente a la versión completa y gratuita, pero necesita una cuenta

Sí, lo encontré, me conecté, jugué con él...

¿Y cómo se especifica dónde están las características y dónde está el objetivo?

En el módulo del modelo de tren, se especifican los objetivos. Recomiendo hacer un ejemplo de entrenamiento primero, es muy fácil de entender a qué conectarse.

https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/machine-learning/machine-learning-create-experiment

Sí, es una linda chica...

Si el resultado se pudiera exportar a código C++, compilado en una dll al menos, ¡valdría la pena!

Pero nada impide escribir todo en R, enseñarlo y desarrollarlo allí y luego utilizar el modelo listo en su PC. Pero en general, la web api también es genial
 

Bueno, no está mal, como para una aplicación web...

El deslizador del umbral a la izquierda, es más preciso :) Esta aplicación está en la nube de azure con mucho poder de procesamiento, aún no he hecho ningún proyecto grande, pero se supone que lee muy rápido. Y por si no fuera lo suficientemente rápido, también está este desplante de Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/

Tendré que comprobarlo, entrenar una rejilla con diferentes parámetros, elegidos vía GA y ver la rapidez con la que el estudio lo afronta

Comparación de rendimiento con TensorFlow y MxNet https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally-available/

No es más preciso.
Archivos adjuntos:
numerai_training_data.zip  7111 kb
pero ¿es necesario hacer árboles de 2 clases en este ejemplo? y ¿qué precisión debe tener?

Todavía no sé nada de numerai, seguiré leyendo )

 
cuanto más precisa sea, mejor, lo cual no es esencial
¿Te dan estos trabajos? Tengo entendido que este es el fondo de cobertura, si te inscribes que dará?

Voy a correr con diferentes modelos, hasta ahora lo mismo que usted obtuvo 0,5

