Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 384
8h ni siquiera lo intentó, fue directamente a la versión completa y gratuita, pero necesita una cuenta
Sí, lo encontré, me conecté, jugué con él...
¿Y cómo se especifica dónde están las características y dónde está el objetivo?
En el módulo del modelo de tren, se especifican los objetivos. Recomiendo hacer un ejemplo de entrenamiento primero, es muy fácil de entender a qué conectarse.
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/machine-learning/machine-learning-create-experiment
Sí, es una linda chica...
Si el resultado se pudiera exportar a código C++, compilado en una dll al menos, ¡valdría la pena!
Pero nada impide escribir todo en R, enseñarlo y desarrollarlo allí y luego utilizar el modelo listo en su PC. Pero en general, la web api también es genial
Bueno, no está mal, como para una aplicación web...
El deslizador del umbral a la izquierda, es más preciso :) Esta aplicación está en la nube de azure con mucho poder de procesamiento, aún no he hecho ningún proyecto grande, pero se supone que lee muy rápido. Y por si no fuera lo suficientemente rápido, también está este desplante de Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/
Tendré que comprobarlo, entrenar una rejilla con diferentes parámetros, elegidos vía GA y ver la rapidez con la que el estudio lo afronta
Comparación de rendimiento con TensorFlow y MxNet https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally-available/
No es más preciso.
pero ¿es necesario hacer árboles de 2 clases en este ejemplo? y ¿qué precisión debe tener?
Todavía no sé nada de numerai, seguiré leyendo )
cuanto más mejor, cuanto más mejor, cuanto más mejor, cuanto más mejor.
¿Te dan estos trabajos? Tengo entendido que este es el fondo de cobertura, si te inscribes que dará?
Voy a correr con diferentes modelos, hasta ahora lo mismo que usted obtuvo 0,5