Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 763
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Es posible hacer lo que he descrito anteriormente? Sé que hay comités de redes pero nunca he trabajado con ellos. Y supongo que la formación debe hacerse en paralelo... ¿O es posible hacer cada una por separado? ¿Qué te parece?
Sí tal cosa tiene un lugar, es un comité, pero lo suficientemente ogibike en la formación con una rejilla y el resultado final no está obligado a esperar (empeorar). Cuantos más elementos haya en el sistema, más poco fiable será. el sistema debería ser más sencillo..... Pero en general, este enfoque puede ser No rompe ninguna ley seria en la red, sólo aumenta la probabilidad de error debido a un gran número de elementos.
Hay que entrenar 5 redes para que las 5 se entrenen correctamente. Si una de las 5 redes va mal, puede afectar a todo el resultado. Puedes hacerlo, pero yo intentaría reducir el número de entradas...
Si los datos de entrada son muchos 1000 para una respuesta y no hay suficientes 1000 ejemplos de este tipo, entonces lo más probable es que la significación de las variables en el ejemplo sea muy débil y ruidosa. Yo personalmente uso a partir de 10 000 ejemplos, y el algoritmo Random Forest es lo suficientemente bueno para manejar este número. Y respondiendo a tu pregunta sobre el envío de los resultados de 5 cuadrículas a la 6ª cuadrícula, sí, se puede entrenar de esta manera. Pero incluso aquí podemos adoptar un enfoque diferente, simplemente poner la importancia de estas 5 cuadrículas en la papeleta. es decir, una especie de predicción acumulativa a utilizar. y una vez más, pensar cuidadosamente en los datos de entrada.
gracias por la explicación... Voy a pensar...
Michael, no destruyas el alma de los ortodoxos... Haz el Grial rápidamente. No puedo soportarlo más...
Sobre el trabajo de series temporales de un científico de conjuntos de datos financieros
Puede ser útil para alguien. Para los que tienen una cuenta en Kaggle
Numerai regala un millón de dólares en Numeraire a los usuarios de Kaggle.
Visita numer.ai/airdrops para reclamar 30 NMR (~500 dólares) vinculando tu cuenta de Kaggle.
Yo también recibí ese mensaje. El matiz es que estos tokens NMR se pagarán a trozos durante meses, y el precio de NMR está bajando.
Y la cuenta de kaggle tiene que ser más alta que la de un titular.
p.d. Hay mucha confusión en el numerario. O los resultados enviados unas horas antes del final del concurso se negaron a ser aceptados y quedaron sin procesar. De lo contrario, un modelo basado en un conjunto de predictores seleccionados al azar se convertiría repentinamente en "no original", aunque la probabilidad de no originalidad fuera casi nula. Las probabilidades tampoco son tan claras, a veces todos pierden directamente.
Parece que dos veces al año organizan una actualización del escaparate, todo el mundo corre a comprar sus fichas y las pierde en las apuestas. Y así se va dando vueltas y más vueltas.
Michael, no destruyas el alma de los ortodoxos... Haz el Grial rápidamente. No puedo soportarlo más...
De hecho, el Grial es diferente para todos, yo encontré el mío. Ahora estoy buscando inversores, porque no quiero gastar dinero aquí y allá. Voy a crear una cuenta PAMM, así que eres bienvenido. No tengo que hacer nada. Necesitamos tener el dinero :-)
Compruébalo, ayer me hice una cuenta hasta la garganta. ¡¡¡¡Así que estás cortando y cortando y cortando a expensas de los oficios, y luego bam!!!! Y el segundo turno. Dos operaciones me empantanan la cuenta sólo porque un hijo de puta que veo en el espejo por la mañana decidió sobreextender los stops y no entrenó a la IA en los nuevos futuros.... Sigue siendo el mismo modelo entrenado por quién sabe cuándo
Semyon Semyonych.....
De hecho, el Grial es diferente para cada uno, yo he encontrado el mío.
Estoy de acuerdo. Un gran dicho.
Sugiero un poco de oración y parchear las bolsas de dinero mientras se prueba mi grial (muy lentamente sin la GPU)
:))
A las pruebas.... entremos en la lucha.... a ver qué pasa....