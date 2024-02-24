Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 378
https://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw
Tiene algo que hacer para el fin de semana :) ar para nubas
Y aquí tenemos a un tipo haciendo trading algorítmico.
. Con la aplicación de paquetes es peor: hay que buscar información para cada uno de ellos por separado.
PS.
Para el desarrollo general se sube aquí por un dinero muy limitado (10rub/libro). Muchos libros con un desfase de un par de meses.
PS.
Para el desarrollo general se obtiene aquí por un dinero muy limitado (10 rublos/libro)
Eso es lo que hacemos. Por sí solos, los documentos PDF a paquetes son realmente difíciles de conseguir.
De los libros, Kabakov es muy bueno, imho. Puedes empezar desde cero.
También está O'Reilly, pero en Aglitsky. Es difícil leer un volumen así. Es difícil de evaluar).
Internet está lleno de buenos libros sobre el procesamiento de datos en R. El caso es peor con la aplicación de paquetes - es necesario buscar información sobre cada uno de ellos por separado.
Bueno, aquí los ejemplos para resolver todo tipo de cosas, y así mirar en general, es útil.
La forma más eficaz de aprender un lenguaje es escribir y analizar scripts a partir de ejemplos de código que funcionen y sean reproducibles. Al principio de este hilo, el iniciador del tema intentó publicar el código varias veces, pero no fue apoyado en la discusión. Desgraciadamente ahora sólo hay verborrea en el hilo, sin ningún ejemplo, código o datos.
Esto es una basura inútil.
Para aquellos que son completamente nuevos en el lenguaje R, me gustaría añadir un enlace a un recurso en ruso.
Buena suerte
el tema se titula Aprendizaje automático - Teoría y práctica, así que está bien... Básicamente no hay que aprender nada, lo más difícil es desarrollar una estrategia que utilice NS (y hay que tener buena imaginación para ello), y se puede enseñar algo en dos líneas.
Y, por supuesto, si lo haces todo según el libro y utilizas ejemplos ya hechos, nunca alcanzarás ningún beneficio :)
P.D. En realidad estoy en una rama de bots preparados, que ganan mejor que cualquier otra cosa aquí :))
P.D. He publicado un bot listo en el hilo, que gana mejor que cualquier otra cosa aquí :))
¿Alguien ha probado a entrenar 2 redes en lugar de una, una para comprar y otra para vender? ¿Quizás de esta manera se pueda aumentar la precisión?
https://habrahabr.ru/post/243211/
Aquí hay un buen post sobre el reentrenamiento NS, he reproducido los resultados, mis predicciones ARIMA coincidieron, pero NS dio algo diferente :)
https://habrahabr.ru/post/243211/
Aquí hay un buen post sobre el reentrenamiento NS, he reproducido los resultados, mis predicciones ARIMA coincidieron, pero NS dio algo diferente :)