Vamos Equi, vamos a reírnos.
El que ríe el último se ríe.... Publica el tuyo, creo que será divertidísimo...
Deberías supervisar tu cuenta en el haya.
Estoy pensando en abrir una cuenta de empeño en un futuro próximo, así que lo congelaré... Todo será visible allí...
Profesor, toda la esperanza depende de usted. Muéstrame.
Maestro, usted es el hombre. Oigámoslo.
Eso es lo que necesitaba probar. Menos yo, pero ya sabes cómo hacer caca profesionalmente... ¡¡¡¡Buena suerte!!!!
Mishan, estoy cansado de reír, vamos a llorar EQ))))
Si me toca, te diré cómo sustituir una de las entradas...
Voy a publicar los intercambios hoy.... Creo que te va a emocionar, sobre todo cuando leas la descripción...
Dame algunas fotos. Por ejemplo. En lugar de z me puedes dar tus datos.
---------------------------------
library(corrplot)
# generar los datos
data <- seq(0, 2*pi, 0.1)
x1 <- 5*cos(datos)
x2 <- 2*sin(datos)
target <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0)
# ensamblar en el marco de datos
z <- data.frame(data, target, x1, x2)
head(z) # ver lo que obtenemos
str(z) # + estructura
# Veamos los diagramas de zoom ("cajas con bigotes")
boxplot(z[,-1])
# Y la matriz de correlación
corm <- cor(z[,-1])
corrplot(corm, method = "color", addCoef.col = "darkgreen",
addgrid.col = "gris33", tl.col = "negro")
No está muy claro cuál es el ejemplo y para qué sirve, pero aún no he rediseñado mis modelos, así que tampoco he hecho un archivo de entrenamiento. Cuando esté listo para volver a entrenar y hacer una muestra de aprendiz, me aseguraré de revisar ....
Misha, me estoy cansando de reírme de ti y de Maximka la drogadicta))
Muéstrame...
En sus datos...
Ahora mismo no los tengo, los archivos de entrenamiento de los modelos actuales se han borrado. Cuando haga la reconversión, te haré el cálculo y te lo enseñaré todo. Ahora mismo no estoy rellenando los 110 pronósticos, pero estoy seleccionando los que son relevantes en este momento. Creo que haré algo para el final de la semana...
Aquí está el balance en dos semanas, esta es la tercera. El mismo patrón está funcionando. La semana pasada hubo un cambio de futuros, por lo que hubo pocas operaciones, en cuanto cambié de futuros, empezó a funcionar. Ayer cogí dos dados y de repente dejé de operar. Hoy lo he reiniciado por la noche, aunque he perdido una buena señal. Pero en general, todo es bueno hasta ahora. Les deseo lo mismo.