Y la respuesta a la pregunta de qué datos llevan información sobre el futuro es sencilla. Las expectativas de las opciones (sonrisa de volatilidad), su pendiente, su curvatura y su valor real. Entonces: Delta y volumen e interés abierto del mercado real. Luego el precio en sí. Price Akshin, así se llama.
De todos los listados, sólo tengo disponible el Delta y el volumen para 11 instrumentos, donde logré hacer 110 predictores usando estos datos y construir indicadores estándar como AD, Estocástico y Desviación Estándar.
Parece que se trata de indicadores estándar, pero están construidos sobre datos excepcionales, que llevan información sobre el futuro....
No gracias......
En cuanto a las ventanas, toma mi TS básica, siempre hay una ventana diferente dictada por el propio mercado, y su formación implica una inversión del mercado. El momento más normal para el análisis es el momento de la inversión anticipada.
Y espero una disculpa de tu parte, Max, por mi escepticismo sobre mi TS en versos que también deberían gustarme.
Hace tiempo que mi mercado ha cambiado de alcista a bajista y de atrás hacia adelante, y el ST sigue funcionando. Y si vieras el modelo en sí, te sorprenderías (es muy pequeño)
hasta ahora el crecimiento actual no difiere de los picos anteriores en términos de eficiencia, es decir, desde el punto de vista del observador el sistema no ha cambiado
así que estamos esperando al menos 3 veces la superioridad del mayor pico
Yo reduciría los riesgos mientras se prueba el sistema, para no gastar demasiado en cerveza
Esperando yo mismo, Max.... esperando yo mismo... necesita un poco más de tiempo, no todas las señales del TS básico funcionan fuera.... un montón de estados "no sé", como ejemplo no hay operaciones en los últimos 2 días....
Si miraras mi perfil verías el rango plano de la semana.
2. Si su sistema no da señales, entonces "ay"
Si hay alguna duda de que las flechas sólo van hacia abajo.
Para aclarar. No hay ni una sola señal de compra. Bueno, todavía no.
¡Colegas!
¿Qué tal si también se filtran las mejores señales de estos?
Sólo acepto sugerencias en privado.
Todo el mundo está en silencio.
Es hora de hacer una apuesta.
Quién será el primero en hacer un post.
Muy bien. Cancelémoslo.
¿Por qué no hablamos?
Muy bien. Cancelémoslo.
¿Por qué el silencio?
Tengo un lote de nuevas ideas y decidí ladrar y comprobar)