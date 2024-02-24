Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 217
Te escucho, no estoy de acuerdo, pero es mi opinión y no necesariamente la correcta
¿Hay estadísticas sobre estos niveles "verdaderos"?
En realidad, hay algunas estadísticas.
La imagen muestra la dinámica de las distribuciones de probabilidad de los movimientos de los precios a lo largo del tiempo. El cálculo se basa en cotizaciones reales. Para simplificar la construcción, el principio de las comillas se reduce a cero.
X - tiempo, Y - precio, Z - función de densidad de probabilidad. Los picos son los máximos de la distribución de probabilidad. Aparentemente se entienden como niveles.
Las cotizaciones van principalmente de pico a pico.
¿Quiénes son? :)¿cuáles son los niveles a su entender? ))
Lydi, el gato trabaja desde los niveles.
Ya conoces los niveles). Sólo he mostrado una imagen objetiva.
das estadísticas sobre los niveles, pero sé a qué te refieres con niveles, ¿verdad? :) ya es divertido...
Muy bien, que no sean niveles, no me importa. Dice en la imagen: los máximos de la distribución de probabilidad).
No puedes calcularlos tú mismo, como has escrito).
no hay estadísticas porque no puedo escribirlo todavía, como escribí antes, puedo mostrarte operaciones reales de mi diario si realmente quieres mostrar pruf
¿Qué quiere decir con niveles si no es capaz de calcularlos?
¿qué sentido tiene decirme esto?
¿Para qué me preguntas si lo sabes todo?)
¿Te has dispersado?
No, no estamos dispersos... Sólo entiendo que pensamos de forma diferente, aunque si me pongo a esforzarme para demostrar mi punto tú argumentarás el tuyo y el resultado será una discusión estúpida, mierdosa y banal, como la de la estadística. No necesito esta discusión, su esencia o resultado, al final todos harán lo mismo, así que me abstendré sabiendo como terminará...
Ya he escrito antes.
Usted sabe muy bien que es imposible demostrar la presencia o ausencia de "poderes superiores" por algo que se maneja en principio. Uno sólo puede creer en ellos, como tú, o no.
Por cierto, ni siquiera pensaba cambiar de opinión).
Y eso es lo que acordamos, ¿no? Y de todos modos, estaba respondiendo aDimitri).
Y no 7 páginas, sólo una).