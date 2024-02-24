Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 413

Nuevo comentario
 
Maxim Dmitrievsky:

Sí, probablemente lo hicieron para que pudieras tener más de 2 clases... así que probablemente será más clustering y podrás usar otros métodos como k-means :)
No entiendo en absoluto qué hacer con k-means... MS Azure lo tiene, pero como una solución ya hecha, y aquí es sólo un motor y no está nada claro cómo interpretar sus resultados...
 

En general, sugiero utilizar una sola neurona con una función de activación tanh, que tiene un área de definición de (-1;+1), para clasificar la compra/venta.
Menos datos y más evidentes.

SoftMax, sí puramente para la clasificación, donde el número de clases puede ser cualquiera. Recuerde la tarea de clasificar las flores del iris.

Y resultados por tanh (o alternativamente sin) son muy convenientes entonces para mostrar en el gráfico como un indicador.

https://en.wikipedia.org/wiki/Activation_function

En la captura de pantalla, el gráfico inferior. El verde/rojo son señales de entrenamiento; el morado/azul son predicciones del modelo entrenado.


[Eliminado]  
elibrarius:
No entiendo en absoluto qué hacer con k-means... MS Azure lo tiene, pero como una solución ya hecha, pero aquí es sólo un motor y no está nada claro cómo interpretar sus resultados...

bueno, esto es para agrupar datos homogéneos, funciona sin maestro, es decir, el número de clases (clusters en este caso) no se conoce de antemano
[Eliminado]  
Aleksey Terentev:

En general, sugiero utilizar una sola neurona con una función de activación tanh, que tiene un área de definición de (-1;+1), para clasificar la compra/venta.
Menos datos y más evidentes.

SoftMax, sí puramente para la clasificación, donde el número de clases puede ser cualquiera. Recuerde la tarea de clasificar las flores del iris.

Y resultados por tanh (o alternativamente sin) son muy convenientes entonces para mostrar en el gráfico como un indicador.

https://en.wikipedia.org/wiki/Activation_function

En la captura de pantalla, el gráfico inferior. Verde/rojo - señales de entrenamiento, púrpura/azul - predicción basada en el modelo entrenado.



¿No es insuficiente 1 neurona si la muestra es grande? )
 
Maxim Dmitrievsky:

¿No es suficiente una neurona si la muestra es grande? )

Perdón, me refería a la capa de salida. =)
[Eliminado]  
Aleksey Terentev:

Perdón, me refería a la capa de salida. =)


Hice una rejilla en alglib con salida lineal, pero con limitación de rango de -1 a 1, y todavía se sale ocasionalmente del rango después de entrenar con nuevos datos,

así que estoy pensando en añadir softmax ahora

 
Maxim Dmitrievsky:


Hice una rejilla en alglib con una salida lineal, pero con un límite de rango de -1 a 1, y todavía ocasionalmente se sale del rango después de aprender nuevos datos,

así que estoy pensando en añadir softmax ahora

si se sale del rango, se puede considerar una muy buena señal = 150% ))
[Eliminado]  
elibrarius:
si se sale de los límites, puede considerarse una muy buena señal = 150% ))

Sí, a veces en lugar de 0,1 puede haber 1, tal vez porque los valores se normalizan de manera diferente en la formación y luego en el proceso de negociación, las muestras son diferentes
 
Maxim Dmitrievsky:

Bueno, es para agrupar datos homogéneos, funciona sin maestro, es decir, el número de clases (clusters en este caso) no se conoce de antemano

¿Por qué no se sabe? El número de clusters a dividir - establecido al inicio como valor de entrada: K - número deseado de clusters, K>=1

Supongamos que he dividido los datos en 4 grupos, ¿qué debo hacer con ellos?

 
Maxim Dmitrievsky:


Hice una rejilla en alglib con una salida lineal, pero con un límite de rango de -1 a 1, y todavía se sale ocasionalmente del rango después de entrenar con nuevos datos,

así que estoy pensando en añadir softmax ahora

No he tratado con alglib, aquellos paquetes de ML que conocía, todos me permitían cambiar la función de activación de la capa.
1...406407408409410411412413414415416417418419420...3399
Nuevo comentario