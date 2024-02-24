Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 383
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Ni siquiera entiendo por qué se necesitan códigos). La esencia de cualquier cosa es más rápida y fácil de explicar con palabras comunes. Y somos capaces de escribir los códigos nosotros mismos).
Si, estoy sentado ahora estudiando el estudio de lerning machines en azure cloud, compartiendo los enlaces, como mira que interesante :) que otros códigos se deben adjuntar
Si, actualmente estoy sentado estudiando el lerning machine studio en azure cloud, compartiendo enlaces, como mira que interesante :) que otros códigos deben ser adjuntados a esto
Todavía no tengo instalado el VS 2017, de nuevo, después de haberlo derribado.( Y tenía tantas esperanzas puestas en él, al menos en cuanto a soporte de R. Y Azure también.
Algo me parece que VS 2015 no dará ese vuelo. Por cierto, algunos de los proyectos de VS 2015 no fueron abiertos por 17.
No he vuelto a instalar VS 2017 después de derribarlo.( Tenía tantas esperanzas puestas en él, al menos en cuanto a soporte de R. Y Azure también.
Algo me parece que VS 2015 no dará ese vuelo. Por cierto, algunos de los proyectos de VS 2015 no se abrieron para el 17.
En general, he notado que el 17 con R es de alguna manera inestable... tal vez sólo tengo que acostumbrarme... Por ejemplo, se cuelga al instalar algunos paquetes, 1 vez fue al ejecutar un script.
Antes de eso, había instalado la última R junto con Open R. Se conectaba a la R equivocada y se colgaba al crear un proyecto sin dar ningún aviso... Eliminé R por ensayo y error y dejé sólo Mycrosoft R
Es extraño que no se haya reinstalado, nunca fue un problema... Creo que podemos encontrar una solución )
Pero, en general, el alcance de Microsoft en cuanto a la creación de todo un ecosistema... tienes el estudio y casi todos los lenguajes e incluso los lenguajes de estatus, ¿no es suficiente? ))
Hice un ejemplo con la predicción del riesgo de crédito, entrené 2 modelos (árboles de decisión y vectores de soporte) e inmediatamente los comparé, práctico, puedes comparar cualquier modelo en 2 clics. Los árboles de decisión resultaron ser mejores. Empezaré a desarrollarlo para forex :) Lo único que queda por comprobar es la api de la web, cómo de realista sería el uso del EA.
Z.U. Y lo mejor es que aquí puedo implementar mis ideas con reconocimiento de patrones a través de OpenCL, es increíble. Grandes posibilidades.
En general he notado que el 17 con R es de alguna manera inestable... quizás sólo hay que acostumbrarse... Por ejemplo, se congela al núcleo al instalar algunos paquetes, 1 vez fue al ejecutar un script.
Antes tenía el último R instalado junto con Open R, pero se conectaba al R equivocado y además se colgaba al crear un proyecto, sin dar ningún aviso... por ensayo y error desinstalé R, dejando sólo el de mikrosoft
Nunca he tenido problemas con ella... Supongo que es posible encontrar una solución )
Pero en general, el alcance de Microsoft es asombroso en cuanto a la creación de todo un ecosistema... tienes el estudio y casi todos los idiomas y lenguajes de estatus, ¿no es suficiente? ))
Tal vez esto ayude.
1. Es necesario desinstalar todo el R instalado - afortunadamente R funciona sin ninguna instalación.
2. Instalar macrosoft R. Esto es diferente de CRAN.
3. Macrosoft R suele trabajar con la biblioteca de Intel para operaciones matriciales (de memoria parece mkl). Hay que mirar bien la lista de programas instalados para que haya una R y la correspondiente librería intel por revisión. El desajuste conduce a un funcionamiento inestable.
Tal vez esto ayude.
1. Tienes que desinstalar todos los R instalados - por suerte R funciona sin ninguna configuración.
2. Instalar macrosoft R. Es diferente de CRAN.
3. Macrosoft R suele trabajar con la biblioteca de Intel para operaciones matriciales (de memoria parece mkl). Hay que mirar bien la lista de programas instalados para que haya una R y la biblioteca intel correspondiente por revisión. El desajuste conduce a un funcionamiento inestable.
Sí, lo hice, ahora muestra que funciona con el de mikroft, está bien. El propio estudio se cuelga a veces al instalar nuevas librerías y ocasionalmente al ejecutar scripts, pero no es demasiado grave. Volveré a mirar más tarde, quizá sea algo de la configuración, no sé dónde buscar las librerías de Intel, creo que todas las últimas están actualizadas
Hice un ejemplo con la predicción del riesgo de crédito, entrené 2 modelos (árboles de decisión y vectores de soporte) e inmediatamente los comparé, práctico, puedes comparar cualquier modelo en 2 clics. Los árboles de decisión resultaron ser mejores. Empezaré a desarrollarlo para forex :) Lo único que queda por comprobar es la api de la web, cómo de realista sería el uso del EA.
Z.U. Y lo mejor es que aquí puedo implementar mis ideas con reconocimiento de patrones a través de OpenCL, es increíble. Grandes posibilidades.
Buen marco)))
Fui a la versión de prueba de 8h con sus ejemplos todo claro, pero ¿es posible poner su propio csv? ¿Por ejemplo con numer.ai para probar mi suerte?
Bonito marco))))
Fui a la versión de prueba de 8h con sus ejemplos todo claro, pero ¿es posible poner mi csv allí? ¿Por ejemplo con numer.ai para probar mi suerte?
no sólo hay 8h gratis, hay una versión gratuita con algunas limitaciones. Por supuesto que se puede, la sección Datasets, el csv sólo se recomienda como un estándar de la tabla
no hay sólo una versión gratuita de 8 horas, hay una versión gratuita con algunas restricciones en absoluto. Por supuesto que se puede, la sección de la fecha, el csv sólo se recomienda como un estándar de la tabla
Puedo ver todo, gracias, pero 8h no tiene descarga de archivos locales, voy a tratar de encontrar mi cuenta de microsoft...
8h ni siquiera lo intenté, fui directamente a la versión completa gratuita, pero necesitas una cuenta allí