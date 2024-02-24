Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 389

Vasily Perepelkin:
no hace falta entrenar máquinas, primero hay que tener nervios de acero y conexiones en las altas esferas del poder para poder comerciar con provecho

Tal vez, pero este es el camino para los hombres duros y brutales, y debería haber un camino también para los intelectuales humildes...

 
¡¡¡¡Hola a todos!!!! Me alegra ver que el hilo no se ha apagado y sigue con fuerza, así que tengo una pregunta para el público. Tengo un conjunto de datos para el entrenamiento, pero desgraciadamente se ha hecho tan grande que el entrenamiento lleva demasiado tiempo. ¿Puede alguien construir un modelo con su propio trabajo y luego podemos ver cómo funciona juntos!!!!!.
Mihail Marchukajtes:
https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/machine-learning/

 
Maxim Dmitrievsky:


Ahora voy a tratar de entenderlo.
Mihail Marchukajtes:

Intentaré averiguarlo ahora.


Ya lo estoy haciendo, luego informaré) Lo único que tendrás que hacer es un conjunto con el delimitador "," en lugar de ";" para el estudio, de lo contrario las columnas no se definirán correctamente

Hay un buen manual con ejemplos en ruso

Conjunto originalmente para el clasificador Reshetov preparado? Por cierto, debería reescribirlo en mql5 para OpenCl.

 
Mihail Marchukajtes:
Puede alguien construir un modelo con su propio trabajo, y luego veremos cómo funciona en conjunto!!!!!.
No puedo entrenar el modelo, los predictores y el objetivo no coinciden.
árboles de decisión azules, árboles de decisión reforzados rojos, comparación de 2 modelos, muestreo de entrenamiento/prueba 75\25

Ahora sólo tienes que subir el experimento al estudio y jugar con él https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/BuySell-created-on-10-06-2017

Sólo hay que cambiar los modelos de entrenamiento, sustituir otros bloques, por ejemplo, la red neuronal, hacer un filtro de características, algunas transformaciones sobre las características, etc.

Para una red neuronal también tendrá que hacer alguna normalización, ya que los árboles de decisión funcionan sin ella

Dr. Trader:
No he podido entrenar el modelo, los predictores y el objetivo no coinciden.
La cuestión es que se trata de una tarea de clasificación...
 
Maxim Dmitrievsky:

Ahora sólo tienes que subir el experimento al estudio y jugar con él https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/BuySell-created-on-10-06-2017

Sólo hay que cambiar los modelos de entrenamiento, sustituir otros bloques, por ejemplo, la red neuronal, hacer un filtro de características, algunas transformaciones sobre las características, etc.

En el caso de una red neuronal, también es necesario realizar una normalización, ya que los árboles de decisión funcionan sin ella.


El experimento es bueno, pero ¿cómo utilizar sus resultados en la MT? Puedo descargar el modelo y ponerlo en un indicador para ver cómo funciona en un área fuera de la muestra????
