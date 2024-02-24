Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 389
no hace falta entrenar máquinas, primero hay que tener nervios de acero y conexiones en las altas esferas del poder para poder comerciar con provecho
Tal vez, pero este es el camino para los hombres duros y brutales, y debería haber un camino también para los intelectuales humildes...
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias de comercio
Aprendizaje por ordenador: teoría y práctica (comercio y no sólo)
SanSanych Fomenko, 2017.06.09 15:17
Sí, no, claro que no.
Estoy ocupado en conseguir algo de seguridad para algún futuro.
¡¡¡¡Hola a todos!!!! Me alegro de que este hilo no se haya apagado y siga vivo, así que tengo una pregunta para los usuarios. Tengo un conjunto de datos para el entrenamiento, pero desafortunadamente se hizo tan grande que el entrenamiento toma demasiado tiempo. ¿Puede alguien construir un modelo con su propio trabajo y luego podemos ver cómo funciona juntos!!!!!.
¿Ha decidido cómo lanzar los conjuntos que se van a construir como modelo? :) Utilice azure machine learning studio para la verificación, es una lectura rápida en la nube.
Si tengo tiempo, construiré un modelo más tarde y te mostraré cómo hacerlo. En principio, hay una ayuda detallada y ejemplos, se puede hacer todo fácilmente sin programar.
A continuación, monte su modelo entrenado en la nube y recupere los resultados con un bot mediante webrequest
https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/machine-learning/
Ahora voy a tratar de entenderlo.
Intentaré averiguarlo ahora.
Ya lo estoy haciendo, luego informaré) Lo único que tendrás que hacer es un conjunto con el delimitador "," en lugar de ";" para el estudio, de lo contrario las columnas no se definirán correctamente
Hay un buen manual con ejemplos en ruso
Conjunto originalmente para el clasificador Reshetov preparado? Por cierto, debería reescribirlo en mql5 para OpenCl.
Puede alguien construir un modelo con su propio trabajo, y luego veremos cómo funciona en conjunto!!!!!.
árboles de decisión azules, árboles de decisión reforzados rojos, comparación de 2 modelos, muestreo de entrenamiento/prueba 75\25
Ahora sólo tienes que subir el experimento al estudio y jugar con él https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/BuySell-created-on-10-06-2017
Sólo hay que cambiar los modelos de entrenamiento, sustituir otros bloques, por ejemplo, la red neuronal, hacer un filtro de características, algunas transformaciones sobre las características, etc.
Para una red neuronal también tendrá que hacer alguna normalización, ya que los árboles de decisión funcionan sin ella
No he podido entrenar el modelo, los predictores y el objetivo no coinciden.
Ahora sólo tienes que subir el experimento al estudio y jugar con él https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/BuySell-created-on-10-06-2017
Sólo hay que cambiar los modelos de entrenamiento, sustituir otros bloques, por ejemplo, la red neuronal, hacer un filtro de características, algunas transformaciones sobre las características, etc.
En el caso de una red neuronal, también es necesario realizar una normalización, ya que los árboles de decisión funcionan sin ella.
El experimento es bueno, pero ¿cómo utilizar sus resultados en la MT? Puedo descargar el modelo y ponerlo en un indicador para ver cómo funciona en un área fuera de la muestra????