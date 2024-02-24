Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 372
http://sci.alnam.ru/book_dsp.php
pero no hay imagen en la p. 126
Guarda el ejemplo como una imagen y súbelo aquí
Y guardar el ejemplo como una imagen y ponerlo aquí
¿Lo es?
el libro es el único.
p. 126
Ejemplo 5.4.
Sí, no lo entendí de inmediato..., aquí tienes
No puede haber dependencia donde no hay correlación. La correlación puede ser lineal o no lineal, pero lo será si hay dependencia.
Puede haber una correlación cuando no la hay: una falsa correlación.
No he borrado ni un solo post en este hilo.
Bendat J., Pearsol A.
Análisis de datos aleatorios aplicados: Traducido del inglés: World, 1989.
En la p. 126
EJEMPLO 5.4. VARIABLES ALEATORIAS DEPENDIENTES NO CORRELACIONADAS.
"Este artículo analiza en detalle el problema del sobreentrenamiento de las redes neuronales, identifica sus causas y propone una forma de resolver el problema.
1. ¿Por qué se reentrena una red neuronal?¿Cuál es el motivo del reentrenamiento de la red neuronal? En realidad, puede haber varias razones para ello:
Dmitry, lo siento, pero sospecho que o bien estás tratando de trollearme, o bien estás haciendo el tonto, o simplemente eres estúpido, con todo el respeto... No puedes ver en un ejemplo trivial que dos atributos tienen ambos una correlación cero con el objetivo, PERO ambos son significativos, ninguno puede ser descartado, la dependencia lineal es cero, no es lineal al 100%, es decir, la correlación puede ser cero y el conjunto de datos es completamente predecible, lo que tu afirmación:
refuta completamente.
¡Claro que estoy haciendo una tontería!
Escribí claramente en este hilo: " Voy a ser honesto y franco - me diagnosticó NS hace un par de años y abandonó este método.Así que cómo exactamente para NS - difícil para mí decir. Tal vez haya algo en la NS que le permita atiborrarse de todo lo que tiene a mano sin preselección.Para todos los métodos de DM el enfoque que he expuesto". (с)
Si he escrito varias veces que no estoy versado en el NS y que no sé cómo funcionan las cosas allí, y aparece algo que empieza a gritar y a dar ejemplos del NS... ¿qué se queja de mí?
He escrito con claridad y franqueza:
1. La dimensionalidad disminuirá.
2. sobre la precisión del modelo - ¡NO LO SÉ!
Pero aún así habrá alguien que empiece a enmudecer....
La correlación de las variables no significa la posibilidad de predicción. Los pares pueden estar correlacionados. Significa que están correlacionados pero es imposible prever uno de ellos a través del otro, porque cambian simultáneamente y no se anticipan. ¡¡¡¡Eso en cuanto a la correlación!!!!
No seas estúpido.
Si realmente quieres hacer el tonto, busca en Google, por ejemplo, steam trading.
Mentira de nuevo, no hay correlación no lineal la correlación es una estructura matemática estrictamente definida como la suma o el coseno, al menos estudia la wikipedia antes de decir tonterías.
Vamos a repasarlo como en la escuela: desde lo más básico. Qué es la "correlación no lineal" y cómo se calcula:
http://metr-ekon.ru/index.php?request=full&id=412