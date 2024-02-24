Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3328

Nuevo comentario
 
mytarmailS #:

Es un número gracioso

espera ahora a Rena )

 
lynxntech #:

espera ahora a Rena )

No tengo tiempo para esto.

Estoy escribiendo un robot multi-estrategia, sólo que no va a seleccionar una herramienta para thechanalysis, pero una estrategia a la vez.

todo está ahí, usted no tiene que ir muy lejos:

Estrategias para el uso de futuros y opciones sobre el dólar de EE.UU. - Bolsa de Moscú | Mercados (moex.com)

Московская Биржа - Стратегии использования фьючерсов и опционов доллар США
Московская Биржа - Стратегии использования фьючерсов и опционов доллар США
  • www.moex.com
Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и реструктуризации российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для российских и иностранных инвесторов.
 
Whoa, Chandler está fuera del show.
[Eliminado]  
Información actual para los que acaban de empezar a aprender el programa de 1º de uni. En particular, la lógica aristotélica o proposicional. La lógica formal dice que las expresiones deben ser coherentes, lo que fue muy bien aprendido para ser utilizado por sofistas como Katschik, que fueron condenados incluso por Platón. Las conexiones lógicas pueden ser asociativas o causales. Es decir, un enunciado formalmente lógico no siempre es verdadero.

Me inspiré en un nuevo videoclip suyo en el que "desenmascara" a otro ptushnik que ni siquiera sabe conectar dos palabras.

Del mismo modo, recuerdo que en la uni, había una asignatura "Categorías" o categorías de la conciencia. Por ejemplo, qué es un sujeto, objeto, materia, espacio, etc. Tienen más o menos la misma relación con el mundo real que la lógica formal. Es decir, no existen en el mundo real :)

Es decir, si te abstraes de las uñas sucias de Savvateev, te darás cuenta de que está tratando con las matemáticas tal y como eran originalmente. No ligadas al mundo real, sino a categorías de conciencia.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Información actual para los que acaban de empezar a aprender el programa de 1º de uni. En particular, la lógica aristotélica o proposicional. La lógica formal dice que las expresiones deben ser coherentes, lo que fue muy bien aprendido para ser utilizado por sofistas como Katschik, que fueron condenados incluso por Platón. Las conexiones lógicas pueden ser asociativas o causales. Es decir, un enunciado formalmente lógico no siempre es verdadero.

Inspirado en un nuevo videoclip suyo, donde "desenmascara" a otro ptushnik, que ni siquiera sabe conectar dos palabras.

Del mismo modo, recuerdo que en la uni, había una asignatura "Categorías" o categorías de la conciencia. Por ejemplo, lo que es un sujeto, objeto, materia, espacio y así sucesivamente. Tienen más o menos la misma relación con el mundo real que la lógica formal. Es decir, no existen en el mundo real :)

Es decir, si te abstraes de las uñas sucias de Savvateev, te darás cuenta de que está tratando con las matemáticas tal y como eran originalmente. No ligadas al mundo real, sino a categorías de conciencia.

[Eliminado]  
Ivan Butko #:
Es interesante escuchar los argumentos de los zombi-científicos. Los suyos, no los impuestos. Porque los suyos no se han formado :)

Y sí, el post es provocador.
Pero, ha habido muchas sectas pseudocientíficas de este tipo en la historia. Y la gente también seguía ciegamente a su gurú, porque era imposible de demostrar o refutar, debido a las capacidades intelectuales.
[Eliminado]  
La única prueba es la simulación de su repulsión en programas hechos por usuarios. Pero si programas el continuo de Einstein, también funciona :)

Y al igual que su teoría no se utiliza en ningún sitio, la Relatividad tampoco. Así que al menos hasta ahora están en igualdad de condiciones en cuanto a su inutilidad :)

¿Y qué sentido tiene reescribir los libros de texto para sustituir una chorrada por otra?
[Eliminado]  
Los que han estudiado filosofía saben que las categorías caliente-frío, adelante-atrás, continuo-discreto, espacio-materia, alma-cuerpo, dios-mal son categorías de la conciencia, no del "mundo real". Yendo aún más lejos, son formas de pensar, de lo contrario, sin separar, no hay nada que pensar.

Las redes neuronales funcionan según el mismo principio que las comp.

Sin tener datos experimentales reales, no se puede discutir con un sofista porque "todo es lógico". Mientras que en la realidad no hay relación causa-efecto, todo está en el nivel de las asociaciones, como aquí son imanes que se repelen, o en la atracción todo se derrumbará. "El espacio es infinito" - nadie lo comprobará, ¿verdad? Igual que "hay un Dios" - prueben que no lo hay, simplemente no lo pueden ver. Una simple serie asociativa.

No es un enfoque científico, es sofistería. Bastante primitivo.
[Eliminado]  
Los astrónomos solían ver el universo como la Tierra y el firmamento al que se clavaban las estrellas. Ahora, con Katschitzik, es una alfombra infinita de galaxias. Lo que veo, lo canto. Oh, cuántos descubrimientos maravillosos hemos hecho.
 
)))
¿Qué era lo que decía Katshchyk?
Tonto agresivo)

Sorprender a un mamífero no es una crítica....
1...332133223323332433253326332733283329333033313332333333343335...3399
Nuevo comentario