Esencialmente, todo se hará a medida que resolvamos las condiciones del concurso: es una cantidad ingente de trabajo.
Esperaremos a que se detallen las condiciones.
Sin embargo, la mayoría de los desarrollos la gente tiene los suyos propios, que no pueden ajustarse a normas/plantillas para todos. Y lo más valioso no son los modelos, sino los predictores.
Si los predictores son un conjunto fijo, la tarea de formación se reducirá a seleccionar los significativos. Pero si es posible ajustar la configuración de estos predictores, será más divertido.
ZZY**. "la tarde deja de ser lánguida" - muy interesante lo que saldrá de ahí, al fin y al cabo te importa, fxsaber, ¿no? - y yo también))))))))))))))))))))))))))
Probablemente una de las cosas más estúpidas es intentar hacer cambiar de opinión a otra persona. No hay argumento que valga. De ahí la otra palabra con "P": pasado.
su concurso == sus términos.
Eso es una tontería para discutir.
Tendré que aumentar el esfuerzo para poder instalar paquetes con aceleraciónUna vez más te has dejado embaucar, has untado líneas en la pantalla y lo has hecho pasar por verdad.
Si comprimo de forma tan poco útil como tú, entonces tendré 2 líneas en total junto con la declaración de la biblioteca...
Manera absolutamente usable y sintaxis perfectamente comprensible, y te aprendes el alfabeto del depredador para escribir código en cursivas, que ni siquiera están en el teclado )).
Como resultado, ni siquiera se puede escribir un bucle sin errores en otros idiomas, porque usted está acostumbrado a los jeroglíficos.
No cabe sino felicitarse de la organización del campeonato con el objetivo de popularizar el MdD.
Eso parece.
Sin embargo, el marco técnico del campeonato, que es python y onnx, deja fuera del campeonato la verdadera diversidad de modelos disponibles dentro de MO.
Cientos de modelos quedan fuera. Son estos modelos los que definen el significado de la palabra "machine learning", y las diversas redes neuronales son una parte pequeña y no la más interesante de MO para el trading.
Adjunto una lista bastante antigua (2015) de modelos disponibles dentro de la caret shell, es decir, disponibles dentro del operador tren. No se revela la composición de algunos grupos de modelos, ya que la lista refleja mis gustos.
Esta es una barrera de la secta de los locos
También es una barrera de los modelos caseros, incluso en MQL5.
Si hubiera un convertidor de un árbol (por ejemplo, de condiciones if(if{ if{...}else{...})else{ if{...}else{...}) a ONNX, tal vez participaría. }) en ONNX, quizá participaría. Y así sólo en los modelos estándar que tienen un convertidor, pero también podemos pensar en ello..... Los premios no están mal, quizás haga algo en Catbusta.
Katbust debería fácilmente, lo principal es configurar entradas y salidas correctamente.
2023.09.12 02:02:47.903 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: invalid parameter size, expected 8 bytes instead of 4, inspect code 'Experts\ONNX bot.mq5' (51:44)