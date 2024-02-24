Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3314
Sanych, ¿cuándo recordaremos que el Maestro es signos + objetivo?)
¿Así que no es "rasgos + objetivo" después de todo?
Puntuación.
Cuando el pensamiento abstracto está a cero, puedes llegar al fondo del asunto.
Me acordé de la predicción de Strange sobre la luna,
y luego, como resultó al revés, dijo que comprarla es venderla).explicando que el loonie no es USDCAD, sino CADUSD.
Cuando el nivel de abstracción es cero, puedes husmear.
¿Qué pasa? ¿Pensabas que eras el único al que se le permitía hurgar?
Ahora voy al grano: ¿cuál es el criterio de parada para entrenar redes neuronales en particular y aprendizaje automático en general?
¿Por qué no hacéis todos cola y pedís de uno en uno? Entonces empezaré a repartir
.
Max, eres el único en tu libro personal.
¿Tu propio pensamiento abstracto no te dice lo que significa la palabra "foro"?
Aquí tienes que ser capaz de ceder y admitir tus errores, es decir, estar en compañía de personas de las que no sabes prácticamente nada y que pueden saber muchas veces más que tú.
Maksimka necesita irse de vacaciones, vamos a buscar un saba para un ordenador moderno, Maksimka para la playa aloha
Estaba hablando con Sanych, ¿de dónde vienes, no recibes suficiente atención?
Para, ¿a dónde vas? Todo el mundo es estúpido menos tú, así que tienes que responder a las preguntas.
¿Qué pasa? ¿Qué es ese rubor rojo de ahí? Es redondo, rojo, ahí abajo.