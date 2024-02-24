Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3314

Maxim Dmitrievsky #:
Sanych, ¿cuándo recordaremos que el Maestro es signos + objetivo?)

¿Así que no es "rasgos + objetivo" después de todo?

Puntuación.

Forester #:

¿Así que no es "signos + objetivo" después de todo?

Puntuación.

Cuando el nivel de abstracción es cero, puedes llegar al fondo del asunto.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Cuando el pensamiento abstracto está a cero, puedes llegar al fondo del asunto.

Me acordé de la predicción de Strange sobre la luna,

y luego, como resultó al revés, dijo que comprarla es venderla).

explicando que el loonie no es USDCAD, sino CADUSD.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Cuando el nivel de abstracción es cero, puedes husmear.

¿Qué pasa? ¿Pensabas que eras el único al que se le permitía hurgar?

Ahora voy al grano: ¿cuál es el criterio de parada para entrenar redes neuronales en particular y aprendizaje automático en general?

 
Están enfadados... Aparentemente es otoño, el tiempo es desagradable, es agravante....) Quiero sol).
¿Por qué no hacéis cola y pedís uno cada vez? Entonces los regalaré.
Demasiadas bocas que alimentar a la vez, no puedo mantener el ritmo.
 
Maxim Dmitrievsky #:
¿Por qué no hacéis todos cola y pedís de uno en uno? Entonces empezaré a repartir
.
Demasiadas bocas que alimentar a la vez, no puedo mantener el ritmo.

Max, eres el único en tu libro personal.

¿Tu propio pensamiento abstracto no te dice lo que significa la palabra "foro"?

Aquí tienes que ser capaz de ceder y admitir tus errores, es decir, estar en compañía de personas de las que no sabes prácticamente nada y que pueden saber muchas veces más que tú.

He estado hablando con Sanych, ¿de dónde vienes, no tienes suficiente atención?
Profesores :))) hablad entre vosotros.
 
Renat Akhtyamov #:

Max, eres el único en tu libro privado

¿Tu propio pensamiento abstracto te dice lo que significa la palabra "foro"?

Aquí tienes que ser capaz de ceder y admitir tus errores, es decir, estar en compañía de personas de las que no sabes prácticamente nada, que pueden saber muchas veces más que tú.

Maksimka necesita irse de vacaciones, vamos a buscar un saba para un ordenador moderno, Maksimka para la playa aloha

 
Maxim Dmitrievsky #:
Estaba hablando con Sanych, ¿de dónde vienes, no recibes suficiente atención?
Profesores :))) hablad entre vosotros.

Para, ¿a dónde vas? Todo el mundo es estúpido menos tú, así que tienes que responder a las preguntas.

¿Qué pasa? ¿Qué es ese rubor rojo de ahí? Es redondo, rojo, ahí abajo.


